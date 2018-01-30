阿里山芥菜供不應求山區新經濟

2018年01月30日 14:17 中時 翁聖勳

2018.01.30 嘉義縣 ▲ 嘉義縣觀光協會理事長蕭道隆（右二）等人，現場義賣高山無毒芥菜一把50元，收入捐助山區農民。（翁聖勳攝）

2018.01.30 嘉義縣 ▲ 特色芥菜料理大芥雞球仙貝肉。（翁聖勳攝）

嘉義縣觀光協會為撫平88水災受災戶心靈創傷，發起「送芥菜苗上阿里山」活動，不僅推廣綠色產業，也開創山區原民新經濟，30日上午在番路鄉名都大飯店舉辦芥菜創意料理成果發表，每道料理擺盤及風味都讓現場民眾讚不絕口。

嘉義縣觀光協會30日在名都大飯店舉行阿里山高冷無毒芥菜創意料理發表，縣議長夫人張明達，番路鄉長林清根及多位地方人士參加。現場除了將芥菜透過蒸、煮、炒等方式入菜，未來也將以「芥菜節」型式來行銷高山無毒芥菜。現場還提供每包50元新鮮芥菜義賣，相關所得將捐助山區農民。

觀光協會理事長蕭道隆表示，送芥菜苗上阿里山活動今年邁入第9年，藉由芥菜強勁生命力希望讓受災民眾有所慰藉，而去年送出8萬株芥菜苗到阿里山88水災災區，歷經約45天收成期，再將成熟芥菜變身創意料理，方便擺盤烹飪簡單，成為餐飲業者料理新寵兒。

蕭道隆說，最近天氣寒冷加上冬季正是山上餐廳、飯店提供芥菜雞料理最佳時間點，雖然種植面積年年增加，芥菜銷量也越來越大，但年年還是供不應求，也間接幫助山上農民增加收入，可以說是一舉多得。

名都大飯店行政主廚李詩桂說，今年芥菜創意料理有大芥雞球仙貝肉、鮑片櫻花蝦香芥菜飯、芥菜蝦仁魚皮羹等10道菜色，除新鮮芥菜外，還運用各種嘉義縣當地特色農特產入菜，讓來嘉遊玩民眾品嚐新鮮、道地芥菜佳餚。

(中時)