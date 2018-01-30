台科大印尼生開發App 各地清真餐廳、祈禱室全都錄

2018年01月30日 14:36 旺報 李侑珊

台科大「清真‧台灣」團隊蒐集全台超過300個清真餐廳、商店、旅館、祈禱室。（台科大提供）

搶攻穆斯林商機！全球穆斯林人口約有20億，在台灣工作和留學的穆斯林逾30萬，東南亞去年來台旅遊人數也近20萬。穆斯林來台找不到清真餐廳、祈禱室怎麼辦？台科大一群來自印尼與台灣的穆斯林學生，開發App「清真‧台灣」蒐集全台各地的清真餐廳、旅館、祈禱室、商店等資訊，輕鬆找到附近的清真友善空間！

伊斯蘭教為世界三大宗教之一，信仰伊斯蘭教者稱為穆斯林，在穆斯林文化中有較為嚴格的用餐及朝拜規定，除了不吃豬肉，連牛肉、雞肉、羊肉等肉類也必須在宰殺前先唸經才可食用，更不能使用豬油或酒烹調，除此之外，穆斯林每天也都要面對麥加方向祈禱五次。

台科大校長廖慶榮說，台科大是全台擁有最多印尼學生的學校，有許多穆斯林同學，因此在校園中不僅設有專用祈禱室，更備有地毯及淨身用的盥洗設備，校內有兩家經過認證提供清真食物的餐廳，對學生而言非常方便，提供友善的環境讓穆斯林在校內祈禱、用餐！

「清真‧台灣」App由台科大資工系博士班印尼籍生哈明飛，以及同為穆斯林的印尼與台灣學生們共同開發。蒐集全台超過300個清真餐廳、商店、旅館、祈禱室的所在位置、聯絡電話等實用資訊，並設計中文、英文、印尼文三種語言介面，下載次數已達6000次。

哈明飛表示，剛到台灣時因為缺乏便利的管道查詢清真友善空間，常常找不到提供清真食的餐廳，就連祈禱室跟清真寺也很難找。為了解決這個問題並幫助有需要的人，哈明飛發揮資工專長打造「清真‧台灣」App，還找了一群志同道合的同學一起創業，讓來到台灣的穆斯林過得更安心、生活也更便利。

哈明飛表示，許多提供清真食的餐廳還沒有申請清真認證，因此這些「隱藏版」的餐廳就要靠團隊們自行發掘，成員們時不時會利用閒暇在城市裡四處探索，只要找到好吃又合規範的清真餐廳，總有滿滿的成就感，非常開心。

團隊中就讀台科大工管系大三的印尼學生吉曼，從國中時期就隨父母來台灣讀書，吉曼表示，很多印尼、馬來西亞等地的穆斯林根本不知道台北有那麼多清真友善空間，透過「清真‧台灣」，讓他們知道台灣其實對穆斯林很友善，是可以安心過來的，也因此吸引許多穆斯林來台旅遊。

吉曼說，台灣社會現今比較了解穆斯林文化，他曾參加旅行團的登雪山行程，旅行社知道他是穆斯林後，特地從台北的清真餐廳買食物，帶到雪山上給他吃，讓他相當感動，也直呼台灣人真的很友善！吉曼說自己非常愛台灣，畢業後計畫留在台灣工作，持續推廣穆斯林來台觀光。

台科大機械系大三的馬俊安是台灣人，全家都是虔誠的穆斯林。馬俊安表示，從來沒想過會創業，加入「清真‧台灣」也是在因緣際會之下，對他來說要在生活多年的台北找到餐廳或祈禱室並不難，但對外國人而言卻相當不容易，因此希望能幫助有需要的人。馬俊安開心地說，爸媽用了「清真‧台灣」後都說好用，肯定他在這方面的努力，也支持他創業。

未來「清真‧台灣」除了持續優化軟體功能，增加阿拉伯語介面、強化搜尋功能，也規劃增加電子商務平台，使用者可以透過App向清真店家下標商品，為穆斯林帶來更便利的生活。

(旺報)