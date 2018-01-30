樂公益》失去四肢照樣完成大三鐵　截肢少女勇敢挑戰自我

2018年01月30日 14:56 中時電子報 綜合報導

七歲那年生了一場大病的郭韋齊，在昏迷醒來後卻發現被迫截去了四肢，甚至導致右側身癱瘓無力。靠著彈鋼琴和跳舞當作復健，卻意外發現站在台上的自己因觀眾掌聲獲得走下去的勇氣。過去曾成功攻頂玉山、單車環島、渡日月潭，而今年則將舉辦個人的巡迴畫展，只是為了證明自己和一般人並無差別。

截肢少女勇敢挑戰自我(圖/樂公益提供)

一場突如其來的病讓郭韋齊陷入昏迷，為了保住性命選擇截去四肢，醒來後不僅失去雙手雙腳，也完全喪失了語言能力、認不得人，以及右側身中風癱瘓，歷經長期住院治療和復健後才慢慢恢復。也為了讓不愛復健的她能恢復無力的右側身，媽媽開始讓她學習鋼琴、跳舞等才藝。

截肢少女勇敢挑戰自我(圖/樂公益提供)

復學後面臨同儕辱罵讓郭韋齊遭受打擊陷入低潮，甚至有過輕生念頭，直到受邀參加身心障礙才藝大展後才發現，其他夥伴竟能做到自己從未想過的事，那自己一定也做得到。開始跟著混障綜藝團到各地作生命教育演出，而演出迎來的掌聲也意外讓她獲得走下去的勇氣。

長久以來無法向陌生人說明自己體狀況的郭韋齊，直到一次在住家巷弄遇見一位奶奶用憐憫字句同情她，但心想其實自己並不可憐，便第一次主動解釋了原因，也讓她從此更加坦然面對自己。

「永不放棄，創造奇蹟」

媽媽曾對郭韋齊說，只要願意就沒有做不到的事。這番話讓她開始鼓起勇氣挑戰自我，不僅攻頂玉山、渡日月潭、飛行傘活動，也為了紀念當年因自己截肢而身體機能迅速下降導致過世的外公，用單車環島的方式探訪了遍布全台的49間警察局來想念生前為巡官的他，而今年將舉辦個人的巡迴畫展。這些挑戰都只是為了證明自己和一般人並沒有多大的差別，只要不放棄自己，必定能創造奇蹟。

(中時電子報)