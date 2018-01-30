WTA台灣賽》彭帥笑談謝淑薇：我也不知道她球要往哪兒打

2018年01月30日 14:42 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

WTA台灣賽去年亞軍彭帥尚未走出年初單打低迷，30日首輪以4比6、1比6不敵羅馬尼亞女將波格丹，但她開心自己狀態已比澳網好，而說到好友謝淑薇在澳網女單殺入16強的關鍵，彭帥則笑著說：「她比以前正常點了吧。」

彭帥當然是在開老友玩笑，但儘管兩人相識相交將近20年，她還可以跟小薇的男友炫耀說：「我知道淑薇比你的時間『長』一些。」彭帥也不得不承認自己看小薇比賽時，「我也不知道她球要往哪兒打，其他人大概都抓得出來。」

彭帥說，她覺得謝淑薇生命中有雜草的精神，很頑強，打球則是很古靈精怪、天馬行空。「她一直希望單打可以回來打，澳網第1輪她跟朱琳拚得很苦才贏，一路贏了好幾個前10名的，真的很替她開心，希望她的單打能有新的突破。」

彭帥在WTA台灣賽記者會談到好友謝淑薇的古靈精怪，也不禁露出笑容。（李弘斌攝）

說到澳網，彭帥與謝淑薇的「螃蟹配」不但重返四大賽，還締造女雙4強佳績，對此彭帥坦承成績有些意外，也感謝謝淑薇的貼心體諒。因為兩人去年講好今年配雙打，她卻又動了膝蓋手術。

「去年她去北京訓練1周半，那時候我的半場跑動不能太正常，她也沒有很著急，」彭帥說，儘管自己不可能百分百恢復，謝淑薇還是願意跟她配大賽，儘管雪梨首戰完全抓不到感覺，沒想到在澳網漸入佳境，狀態出奇的好，驚奇打入4強。

「沒有想到澳網能進到半決賽，很開心。過去成績最好就是我們兩人配，大家關注度很高，回來配一定會有信心和新的期待與目標。」彭帥也透露，若非謝淑薇澳網太累，兩人原本計畫在台北搭檔，接下來也預定在杜哈、杜拜、印地安泉、邁阿密合作，原則上今年大比賽都會配在一起，請大家替她們加油。

(中時電子報)