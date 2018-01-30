中山大學攜手牛津 創南臺灣國際產學聯盟

2018年01月30日 14:48 中時 劉宥廷

科技部「國際產學聯盟」（GLORIA）計畫的推動下，南臺灣六校產學團隊正式成軍，力拼國際盃！六校聯盟除致力將學術研究與產業需求緊密結合，更創全國首例，與英國牛津大學OUI科技創新的衍生公司—Oxentia牛津全球創新諮詢公司（Oxford’s Global Innovation Consultancy）締約，期能借鏡國際頂尖大學衍生企業的成功經驗，解決業界問題、培育人才並促進學術科研成果商業化，共同打造國際合作平台。

中山大學統合高雄醫學大學、高雄大學、高雄第一科技大學、高雄應用科技大學及屏東科技大學組建「南臺灣國際產學聯盟」，30日在中山大學揭牌啟動；中山大學校長鄭英耀強調，由中山領軍的「南臺灣國際產學聯盟」為全國第一個接受Oxentia牛津全球創新諮詢公司整套「從實驗室到新創公司Know-how」移轉與授權的單位。

目前聯盟規劃以「臨床新創」、「海洋科技」、「智慧輔具」及「PM2.5氣膠科學研究」為主軸，將產學創新、創業能量和成果推向國際，並為醫療科技提供新解；鄭英耀進一步指出，科技部為使台灣產學與全球產業市場接軌，推動「國際產學聯盟」（GLORIA）計畫，並遴選國內優秀大學參與。

「南臺灣國際產學聯盟」除延攬前美國矽谷新創醫材公司國際行銷業務副總張世楠擔任執行長，更是本次計畫中唯一「六校聯合運作」的跨校跨域平台，各校專業經理人已進駐位於中山大學國際研究大樓的「前瞻產業聯絡中心（ILO, Industrial Liaison Office）」，該中心即日起運作，成為整合六校能量、介接產業與國際市場的單一服務窗口。

南臺灣國際產學聯盟執行長張世楠表示，創新與跨領域合作，是未來國際競爭的唯一利器，未來將整合產業的市場經驗和南台灣六所大學的技術創新，成為具市場價值的智慧財產與創業機會，並積極招募國內外企業會員加入聯盟的產業鏈結，加速串聯國際產學資源，迎向國際競爭。

(中時)