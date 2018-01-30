NBA》09黃金選秀梯次只剩柯瑞與迪羅薩堅守崗位

柯瑞在2009年選秀會首輪第七順位，如今日全聯盟最閃耀的巨星。(美聯社資料照)

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中時電子報

2009年選秀堪稱是黃金梯次的一年，當年產生了不少如今揚名NBA的好手，但隨著葛瑞芬被快艇交易出去之後，如今只剩下史提芬柯瑞和迪羅薩還堅守崗位留在原隊了。

迪羅薩是暴龍當家一哥，也是2009年選秀首輪唯二沒有提開母隊的球員。(美聯社資料照)

葛瑞芬是2009年選秀狀元，當時在萬眾注目下加盟快艇，並且以全能身手打出漂亮成績單，可惜近年來傷病不斷，如今還是走向被交易出去的命運。

該年選秀探花「大鬍子」哈登，在雷霆扮演稱職第六人角色，轉戰火箭之後開始發光發熱，本季是例行賽MVP熱門人選。泰瑞克伊凡斯(四)與盧比歐(五)兩人當年的選秀順位都比史提芬柯瑞(七)來得高，但兩人現在都早已離開母隊國王和灰狼了。

該年選秀會上優秀的球員還有迪羅薩(暴龍)、喬丹希爾(尼克)、詹寧斯(公鹿)、哈勒戴(七六人)、泰勞森(灰狼)、傑夫提格(老鷹)與泰吉布生(公牛)等人，除了迪羅薩外，其他球員都先後離開球隊轉換新東家了。

如今2009年選秀會首輪10多位出色球員大多已不在原隊，有些人目前猶如旭日東升的太陽，有些人則遭遇瓶頸，唯獨史提芬柯瑞和迪羅薩還是情有獨鍾的續留在暴龍與勇士，而且兩人都是球隊當家主將，除非兩人要走，否則暴龍和勇士絕不會把兩人交易出去，或許有可能再寫布萊恩、諾威茲基和鄧肯「從一而終」的美談。

(中時電子報)

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