HBL》谷毛唯嘉嗆「要出手」 能仁高承恩狂轟34分

能仁高承恩攻下HBL新高34分。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
能仁谷毛唯嘉挑戰籃框。(林宋以情攝)

8強準決賽前兩場僅投進4記三分球，被老搭檔谷毛唯嘉嗆「不要再投不進」，能仁後衛高承恩，30日卯起來飆外線手感全開，三分球15投6中，轟下HBL生涯新高34分，率能仁85比65續寫連勝，賞給2連勝的東山首敗。

「他說我要出手，不要再投不進，不然今天會輸。」高承恩被谷毛唯嘉這番話激勵，前兩場沒找到的手感，此役多進攻找感覺，他賽後笑說，「今天好像有找回來一點。」

能仁與東山兩支八強不敗之師交手，且是都擁有頂尖「雙衛」，東山有劉承彥、周駿澔，能仁有谷毛唯嘉、高承恩，但今天「雙衛對決」變成高承恩、劉承彥「雙承」互別苗頭。

當175公分的高承恩，碰上171公分個子更小、運球刁鑽的劉承彥，高承恩說，「他真的蠻難守，而且他出手又很遠，今天被他投進好幾顆。」劉承彥此役三分球8投6中，命中率高達7成5，拿24分。

頂尖「雙衛」對決機會不多，東山隨隊教師柯斐馨表示，除了劉承彥、周駿澔，其他後衛狀態不佳，替補人力不足，但柯斐馨認為，被能仁拉開20分最大差別在中鋒表現。

「前兩次對上能仁我們有輸有贏，但差分都在5分內」，柯斐馨表示，「今天長人沈睿洋開賽不敢打，少了內線的得分點是主因。」

(中時電子報)

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