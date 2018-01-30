理想案不起訴 傅崐萁大呼：我愛你花蓮

花蓮縣長傅崐萁（中）、秘書長顏新章（左一）遭控在理想大地土地買賣交易中，藉勢端恐嚇取財部分，獲判不起訴，傅崑萁深夜臉書發文抒發心情。（資料照，許家寧攝）

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花蓮縣長傅崐萁遭理想負責人梁清政控告以「權勢」勒索逼迫其以低於市價出售20萬坪土地予榮亮公司，再立即轉手賺取2億餘元價差價，檢方日前查無傅「藉勢藉端」實證不予起訴確定，傅崐萁今凌晨在臉書發文抒發心情，大呼「我愛妳，花蓮！」

傅崐萁30日凌晨1時，有感纏身多年的理想大地案，被控以權勢勒索部分不起訴確定，還他清白，深夜在臉書寫下心情絮語，大吐怨氣，傅崐萁在臉書寫道：「6年毀滅性污蔑，抄家式調查，經2度不起訴，今花蓮高檢署簽結『理想案』傅崐萁被誣控貪污案，不起訴確定，並不得再議，全案終結」。

傅崐萁指出，「寒流凛冬，歲末年終，大家正忙於除舊佈新，迎春喜，崐萁卻在寧静的思考，翻動這幾年沈重的記憶！能夠回鄉為千萬黎民服務是此生的榮幸 17年來的每一步印記 是走的如此艱辛」。

傅崐萁說「在風雨雷電擊打中，在政治追殺的困境中，領會什麼是人格毀滅，承受什麼是中傷迫害，愈盡心的努力，暗黑圍堵愈加險峻，愈誠摯的付出，地鼠狼群愈加狂噬 為了阻斷崐萁未來的發展，邪惡勢力未曾停歇」。

傅崐萁表示，「無數的夜，從無盡的壓力中度過，因為有源源不斷，溫暖的力量鼓勵著我，8年五星首長，我們共同開創了台灣前所未有的機遇，感謝鄉親的疼惜，您的支持是崐萁奮勇向前最大的動能，我不會被擊倒，因為有您！窗外的午夜是如此的沉靜而美麗，我愛妳，花蓮！」

花蓮地檢署表示，理想大地土地交易期間，傅妻徐榛蔚已非榮亮公司負責人，但檢方查出榮亮公司金融帳戶資金來源，開戶印鑑及提款密碼等，都和傅徐及其家族有緊密關聯，因此認定榮亮資金使用與實際負責人就是傅崐萁，去年10月依偽證、逃漏稅追加起訴傅，目前法院審理當中。

(中時)

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