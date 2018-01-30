盼辜嚴親自出席會議 雷倩重申：簽約不是認罪投降

2018年01月30日 15:05 中時 陳彥宇

前立委、婦聯會委員潘維剛與前婦聯會主委辜嚴倬雲的委任律師嵇珮晶，今共同舉行記者會呼籲全體婦聯會員投票反對與內政部、行政院簽約。對此，婦聯會主委雷倩重申，簽約絕非認罪投降，而是能保留元氣，轉進徐圖後進的路，希盼包括辜嚴倬雲在內的所有婦聯姊妹，明天都能風雨同舟，親自出席會議。

婦聯會內部山雨欲來，雷倩則強調，婦聯會完全沒有鬧內鬨，只是彼此意見不同，也已聘僱外部律師作為公正人士，她認為明天的會議絕對是平順進行，而非外界想像的上演宮鬥大戲。

雷倩並透露，婦聯會目前已準備兩套備案，因應明天臨時會員代表大會的結果。倘若大會通過同意簽約，婦聯會的會務將繼續進行；要是大會通過不簽約，內政部、黨產會已預先通知，將馬上處分婦聯會資產，因此婦聯會已將相關財務、會務資料整理好，避免同仁在公權力強勢介入時觸法。

潘維剛今暗批，婦聯會內部有人和稀泥，要求大家應該團結，更呼籲所有婦聯姊妹奮戰到底。雷倩則諷刺：「只有某政黨才會要大家團結、和稀泥吧？」她說，婦聯會的大家都在奮戰到底，「我們是城將破、在守圍城的人」。

雷倩重申，婦聯會要做的是將簽署合約與不簽的後果，清楚告知所有會員，屆時大家仍想和政府拚個魚死網破，婦聯會也只好硬碰硬面對政府的大刀，不論結果如何，她一定和大家戰到最後一刻。

針對辜嚴倬雲透過委任律師質疑，反對簽署「不清不楚」的行政契約，雷倩則說，如果辜媽媽願意親自到場做具體呼籲，相信會有很多會員願意投反對票。她並強調，「一定要親自到場」，才能接受到會員各種不同訊息。

雷倩進一步補充說明，去年7月24日由辜嚴親自發文給內政部，同意簽署上一版「不清不楚」的行政契約。她認為，由她接任主委後談定的第二版的行政契約，對婦聯會未來獨立自主有巨大的感善；第一版婦聯會只能掌握1/3董事席次，第二版則提升至2/3董事席次，更沒有所謂的提交資料或查帳條款。

倘若資產遭政府強勢處分，雷倩表示，婦聯會接下來可能透過聲請釋憲、打司法或行政訴訟，循紅十字會、救國團等組織所採行的模式來爭取權益，但她直言：「這些都緩不濟急。」因為婦聯會資產遭處分後，究竟有無獨立資格與政府混戰，仍是未定之天。

(中時)