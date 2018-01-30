猜錯病毒株害死105歲人瑞 上周流感急診人數破13.5萬人次

疾管署公布上周流感就診人數創下本季新高。（陳志祥攝）

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今年流感疫苗猜錯病毒株，導致B型流感大肆虐，上周全台類流感門急診人數衝上13萬5259人次，締造本季最多就診人次紀錄，並且害死105歲人瑞成為最高齡死亡病例、也讓1名出生6個月新生兒成了最年輕的重症患者。

疾管署今（30）日公布國內上周（1月21日至1月27日）類流感門急診共13萬5259人次，較前一周小幅上升4％，新增49例流感併發重症確定病例，其中42例未接種本季流感疫苗；另新增9例流感死亡個案（8例B型、1例H1N1），8例有慢性病史，8例未接種本流感季疫苗。

其中重症病例有1位出生六個月的男童，因為尚未符合疫苗施打年齡，不幸感染B型流感，成為本流行季最年輕的重症病例，疾管署防疫醫生林詠青表示，家中有小嬰兒的民眾要注意，周遭的家人都要接種疫苗，並且勤洗手、做好衛生習慣。

另有上周新增9例死亡病例唯一有施打疫苗的1例105歲人瑞，最後仍然死於流感併發肺炎，成為本流行季最高齡的死亡病例，患者住在台灣中部的安養中心，本身有心血管與腎臟慢性病史，本季也有施打流感疫苗，不過他卻感染了B型流感，疫苗達不到有效防護而枉死。

根據疾管署統計，自去（2017）年10月1日起累計261例流感併發重症確定病例，其中40例經審查為流感相關死亡病例，確定病例及死亡病例感染型別均以B型為多，約佔8成。

疾管署副署長莊人祥指出，估計上周應是本流行季的最高峰，本周因為放寒假了，疫情可望下降，不過，正逢寒流來襲、春節假期的變數，一消一漲的效應要觀察。

(中時)

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