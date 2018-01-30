接見桃猿隊 蔡英文：每年都要邀冠軍隊到總統府

2018年01月30日 15:54 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見2017年中華職棒總冠軍桃猿隊代表強調，她計畫從今年開始，每ㄧ年都要邀請台灣大賽的冠軍隊來到總統府，藉著這個機會告訴國人，「這就是政府和國家對職業棒球運動的高度重視」。

台灣大賽總冠軍今年由Lamigo桃猿隊拿下，蔡英文表示，今天邀請大家來(總統府)，我們是在創造一個歷史、一個傳統、一個慣例，「我很高興這個歷史是由Lamigo桃猿隊開始」。

她說，總統府裡面有許多年輕的幕僚，他們很多都是球迷。Lamigo球團強調創新、活力。現在，去桃園球場看球，是一種全新的感受。「去桃園球場，我甚至可以這樣說看Lamigo比賽，是一種時尚，是一種朝聖。你們正在改變台灣的職業棒球」。

也是桃猿隊球迷的桃園市長鄭文燦今天也陪同出席，蔡英文指出，她記得上次到球場去，就是跟鄭一起看Lamigo跟統一獅的比賽。2017年，台灣最強的棒球隊，就是在桃園。2017年，Lamigo拿下上半球季冠軍、下半季冠軍、年度戰績第一，當然，還有最重要的年度總冠軍。

她說，洪一中總教練以前有ㄧ個外號叫作紅中。「不過，我聽說，因為他的神機妙算，他現在的外號改了。他現在叫諸葛紅中」。所以，桃園現在不只有胖周瑜，我們還有諸葛紅中。

除了洪一中總教練之外，她說，提到Lamigo，就不能不提到王柏融。他的外號叫「柏融大王」。王柏融破過了很多紀錄，連續兩年打擊率四成以上，也是連兩年的年度MVP，他是桃園的大王，台灣的大王，國際舞台上的大王。

Lamigo桃猿的打擊火力一向很堅強，「今天我們中心打線上的重砲手也來了，歡迎小胖林泓育」。本來還有台灣大賽的MVP陳俊秀，不過聽說他今天感冒，不敢來傳染給大家。

蔡英文認為，一支冠軍隊，除了打擊強，也要靠投手，尤其是要有一個讓人心安的終結者。去年他打破台灣職棒單季救援紀錄。最勵志的部分，是他經歷失敗，堅持相信自己，重新站起來的故事。所以，「讓我們歡迎鄉長陳禹勳。」

她說，「鄉長」在臉書上很活躍，還要他回去記得在臉書上講一下今天來總統府的心得，投手群中，像是王溢正、林柏佑、王躍霖幾位投手，也都在關鍵的時刻，拿出最好的表現。

「這裡我要特別提的，是像朱育賢、林承飛，以及很多跟你們一樣的年輕球員，職棒經驗雖然還不多，但已經有很好的表現」。她聽說球迷都叫承飛「老將」，其實，他還沒滿21歲。他成熟超齡的表現，應該是史上最年輕的老將。

當然，陣中有經驗的球員，真的會給球隊帶來很大的穩定感。像是球迷都「超級喜歡」的郭嚴文。還有詹智堯。他的外號叫「詹帥」。表示他不只球技好，「我今天看到本人，確實很帥」。

現在各隊陸續開始春訓，預備新的ㄧ年的球季。蔡英文表示，她要幫中華職棒加油，四隊都要加油，才能帶給球迷最精彩、最刺激的比賽。

(工商)