電視轉太大聲、問話總要問兩遍 當心孩子是聽損兒

2018年01月30日 15:18 中時 倪浩倫

聽力是孩童學習的關鍵，我國近5年新生兒當中，有3500人確診為聽損，但不少孩子因為「延遲性聽損」、也就是在新生兒聽力篩檢時未出現問題，聽力卻在數年後因故逐漸受損，導致耽誤了黃金治療期。醫師提醒，孩童看電視時若會轉太大聲、家長問話總要問兩遍以上等，便要高度懷疑聽損，延誤治療將影響語言、學習和社交功能。

台大兒童醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉說，新生兒聽損的發生率約千分之3~4，但若統計到青春期，則聽損率會高達2％，主因是很多新生兒篩檢沒問題的孩童，在學齡前因為基因、感染、中耳炎等原因，出現「延遲性聽損」。

衛福部國健署自2012年起，全面補助出生3個月內新生兒聽力篩檢，5年來共篩出3500名聽損兒，一旦發現篩檢未過，會要求在3個月內複診確診，並在6個月內開始矯正，包括配戴助聽器、開刀植入人工電子耳等。

吳振吉說，一旦出生時的聽篩沒問題，很多家長便不會再注意後續狀況，進而忽略「延遲性聽損」的危害；他提醒，家長若發現問話總要問兩遍、孩童看電視總是轉很大聲、對聲音沒什麼反應，便要心生警覺。

中華民國兒童慈善協會今捐贈300萬元給台大兒童醫院，進行聽損的基因篩檢計畫，預計可協助約200人次。吳振吉解釋，聽損有5成是受到遺傳的基因影響，所以在確診聽損後，除了可透過基因篩檢，來確定聽損狀況「會不會持續惡化下去」，作為開刀植入人工電子耳的參考，也可讓第一胎為聽損兒的家長，透過基因篩檢，得知下一胎為聽損兒的機率。

台大醫院復健部語言治療師張綺芳說，聽損最直接影響的就是語言，一般來說，孩童在1歲左右，就應該會開口喊照顧者，像是爸爸媽媽、阿公阿嬤等，若到了2歲還不會叫，便有極大可能是健康出問題，此時便應儘早接受治療，接著在4~5歲期間，進行發音的矯正，「只要及時治療，絕對有機會和正常人一樣聽和說」

(中時)