一餐喝啤酒2000c.c. 30歲業務員尾牙喝到吐血

2018年01月30日 15:21 中時 倪浩倫

台灣人聚餐愛乾杯、踩罐（台語，意指一人乾一瓶），當心喝出問題。一名30歲的鍾姓業務員，日前在公司尾牙時被同事拱喝酒，一餐下來喝了約2000c.c.、超過6罐的啤酒，餐後到廁所嘔吐時吐出血絲，隔天更是腹痛到無法起床，就醫發現食道黏膜已經破裂出血，同時還有胃潰瘍情況。

尾牙季來臨，酒精類飲料常是國人聚會必備，但過量飲酒除了傷肝，也會影響腸胃、消化道、甚至心血管健康；衛福部國健署指，根據世界衛生組織WHO估計，每年死亡人口有5.9%、約330萬人因酒精而已，除了各項疾病，還包括酒駕意外、酒後致死等因素。

2罐330c.c.、酒精濃度5%的啤酒，以及2杯120c.c.、酒精濃度12.5%的紅酒／葡萄酒，便各自含有超過25公克的酒精；國健署長王英偉說，研究顯示，若每天喝25公克酒精，罹患肝硬化的風險，是不飲酒者的2.9倍，50公克便來到7.1倍，若喝到100公克，其風險更高達26.5倍！

30歲的鄭姓業務員，尾牙時因一直被同事催酒、踩罐，除了喝到吐血，更把胃喝出問題。國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英提醒，不同於品酒、小酌，國人「乾杯」文化很容易讓人喝太快、進而失控喝下太多酒精。

書田診所家醫科主任康宏銘說，喝酒會讓心跳和血流變快、血管擴張，對心血管疾病患者來說，若同時服高血壓的藥物，會增加吸收而「藥效太強」，進而出現低血壓的症狀，對於曾腦中風、心肌梗塞的患者來說，發病後3個月內更禁止喝酒，否則很容易讓血管斑塊再度剝落，出現血栓而再次腦中風或心肌梗塞。

康宏銘補充，有些人喝酒喝太快、喝太多會產生嘔吐，若吐的太厲害，會讓食道下段的黏膜遭到拉扯破裂，進而出現「吐血」情形，此外，喝酒嘔吐更容易發生胃食道逆流、胃潰瘍等症狀，傷害消化系統的健康。

統計顯示，我國平均每5天會有1人因酒駕死亡，羅素英強調，除了適量飲酒，為了避免害人害己，只要有喝酒就不可酒駕。

(中時)