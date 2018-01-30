春節打工仔　也有新制退休金保障

2018年01月30日 15:28 中時 洪安怡

寒假期間又面臨春節將至，不少商家聘用工讀生以應付短期人力缺口，勞動部提醒，只要是適用《勞基法》的兼職人員，雇主皆需為其提繳勞工退休金。此外，為避免年關將屆，雇主倒債跑路讓勞工權益受損，勞工可向勞保局申請墊償，再由勞保局向雇主求償。

依規定，只要適用《勞基法》的兼職工作者，包含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶等，無論勞工兼職幾份工作，各個雇主都應為其提繳勞退金，儲存至勞保局設立的勞退金個人專戶內。

勞動部勞保局指出，雇主每月應以書面或電子傳輸方式通知退休金提繳金額外，勞工也可用自然人憑證，臨櫃、或進入勞保局官網上查詢金額，倘若雇主未依法提繳，限期改正而未改正，依照《勞保條例》可開罰2~10萬元。

此外，為避免惡老闆積欠員工工資，勞保局積欠工資墊償基金已於1987年2月1日開始墊償，雇主每月依照勞保投保薪資總額萬分之2.5提撥金額予基金，當雇主歇業、清算、破產宣告，未給付退休金、資遣費等，合計最多6個月平均工資數額以內都納入墊償範圍。

據勞保局統計，截至去年12月底，積欠工資墊償基金受益勞工數達6萬2025人，墊付金額計45億6477萬餘元，其中勞保向雇主追回7億餘元，約15.35％；墊付新、舊制資遣費的勞工人數合計有3662人，金額為2億5628萬餘元、舊制退休金勞工人數有78人，金額計1468萬餘元。

另，今年勞保紓困貸款申請日期自1月12日至1月26日止，共有9萬4千餘件申請案，總申請額為93億9千萬餘元，目前已核准7萬5千餘件，5萬餘件撥款入戶，撥款金額計50億2千萬餘元，目前仍持續審核撥款中，所有合格案件可於農曆年前將申貸款項撥入申請人帳戶。

勞動部勞保局統計，紓困貸款從2003年申辦至今，撥款金額最高為2009年，當年核款件數為19萬件，撥款金額192億元3千9百多萬元；撥款金額最低為2017年，當年申請件數為8萬1千餘件，撥款75億7千3百多萬元。

(中時)