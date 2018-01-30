彰化縣中小學校長交接　5國小派代理

2018年01月30日 15:28 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷（左）親自到場主持交接典禮，最後還親自一一為十位退休中小學校長送上退休紀念品。（謝瓊雲攝）

彰化縣中小學校長上午舉行交接典禮，這次計有8所國中、19所國小進行交接。（謝瓊雲攝）

彰化縣國中小校長交接典禮30日上午在南郭國小舉行，由魏明谷親自主持；教育處長鄧進權擔任監誓人，主計處副處長張玲珠擔任監交人。魏明谷感謝各校校長對教育的付出，也期望校長們持續為彰化的教育努力。

這次校長遴選結果計有國中校長4人留任、6人調任、2人新任、1人退休；國小校長部分10人留任、11人調任、5人新任、9人退休。接任校長任期自2018年2月1日至2022年1月31日，其中，和美國小、土庫國小、育華國小及東和國小等5校校長出缺，由縣府核派代理人員，將在下學期重新再行遴選。

魏明谷表示，校長遴選過程，縣府秉持三個原則「資訊公開、心態開放、政策參與」，廣納遴選委員、學校老師及家長們意見，多元聲音予以尊重，整個遴選過程有一套機制。

魏明谷說，交接典禮代表教育的薪火相傳，一代接一代、一棒接一棒，彰化縣政府尊重校長治理學校，在教育資源及經費上給予支持，縣府將會持續提供更好的教育環境給所有校長、老師，讓校長用心領導，辦好教育。

在新任的七名中小學校長完成宣誓就職後，所有新卸任校長一一交接印信，魏明谷在致詞後也特別一一致贈10名退休校長們送上紀念品，感謝他們多年來的付出。

退休校長包括：福興國中龔育明校長、民生國小林炯炘校長、國聖國小王淑貞校長、大成國小李文宗校長、鹿港國小呂美慧校長、文開國小黃坤和校長、埔鹽國小許聖明校長、芙朝國小楊麗美校長、中和國小黃健麟校長，與和美國小陳國禎校長等十人。

(中時)