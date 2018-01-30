軍隊漫畫「懶兵披頭」作者過世 享壽94歲

2018年01月30日 15:44 中時電子報 江飛宇

美國幽默漫畫「懶兵披頭」(Beetle Bailey)是一部以軍隊為背景的4格漫畫，每天報紙上都有連載，然而作者摩爾特．沃克(Mort Walker)在2018年1月27日於家中安祥辭世，享年94歲。

軍事網(military.com)沃克生於1923年，他參與過二戰，在義大利戰場服役，在那裡他是一名情報和調查人員，曾經管理過盟軍的一座戰俘營，裡頭有上萬名德國和義大利戰俘。在退伍之後他曾經擔任大樓警衛，閒暇之於他開始畫漫畫，事實上他在11歲時就己經出版漫畫了，都是短篇幽默漫畫，作品有6部，分別是Hi and Lois、Boner's Ark、Sam & Silo等等，其中最成功的是「懶兵披頭」，故事設計在一座虛構的史旺皮軍營(Camp Swampy)，披頭(Beetle)是個散漫打混的大兵，而脾氣暴躁的中士(Sergeant 1st Class Orville P. Snorkel)總是因披頭的搗蛋而發怒，當然還有其他眾多有趣又個性鮮明的人物，這些成員陪伴讀者近70年。

作者沃克與他筆下「中士和披頭的日常」。(圖/美聯社)

「懶兵披頭」在1950年開始連載，漫畫中，披頭於1951年因參與韓戰而入伍，原本沃克擔心這個漫畫不會有人喜歡，因為二戰才剛結束，可能大家不想再看與軍隊有關的故事，然而漫畫卻得到極大的歡迎，沃克認為漫畫的成功，歸因於披頭打混摸魚、以及不遵守權威，與軍隊的嚴肅造成強烈的反差。

沃克說「大多數人都反對權威，而披頭總是在挑戰權威，我認為這就是人們喜歡他的原因。」

全世界有1800多份報紙一同連載「懶兵披頭」，有時卻引發爭議。美軍報紙星條旗報（Star＆Stripes）曾在1954年放棄連載，因為擔心這個漫畫是變向鼓勵士兵摸魚，以及對軍官的不尊重。但隨後看不到漫畫的士兵聯名抗議，在媒體報導後，又有100多家報紙加入連載。

2000年，美國國防部在五角大廈贈送獎狀給沃克，表揚他的漫畫連載50年，也是為美軍良好形象代言。(圖/美聯社)

漫畫另一個常見的爭議是，軍營最高指揮官哈夫塔克准將(Amos Halftrack)常常言語性騷擾秘書布克斯利小姐（Buxley）。女權主義組織常常抗議這個段落，不過沃克表示真正的重點是布克斯利小姐如何機智的反應。而且漫畫中形形色色的人物本來就有缺點與刻板形象，彼此的互動才會激發出幽默感。

在漫長的連載歲月中，史旺皮軍營的故事也一直順應時代而加入新元素，比如布克斯利小姐曾經選定在「星巴克對面的星巴克」約會，顯示現在星巴克咖啡廳已到處可見。在2002年，因應數位網路時代的到來，他特別向讀者徵求電腦阿宅的形象，吉莫大兵(Chip Gizmo)就這樣加入史旺皮軍營，成為主要配角之一。

2002年，沃克向外徵求電腦阿宅的漫畫形象，最終選出了吉莫大兵，這是懶兵披頭漫畫的最後一位成員。美國國防部還為他刊登這則徵求新聞。(圖/美國國防部)

沃克的長子葛雷格．沃克(Greg Walker)說，他的葬禮將是私人的與低調的。

(中時電子報)