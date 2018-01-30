馬英九手寫春聯曝光！全台24處免費領取

2018年01月30日 15:43 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

馬英九親筆春聯，還有妻子周美青雙重祝福。(翻攝馬英九臉書)

(17:40更新 記者致電國民黨新北板橋黨部 明下午1時排隊領取) 千呼萬喚下，馬英九親筆春聯來了！

前總統馬英九剛在臉書秀出他寫的春聯，祝大家狗年旺旺，財源滾滾，臺灣風調雨順，中華民國國運昌隆！全台有24處可免費索取，但數量有限，要搶要快。

「狗年來了！春聯來了」馬英九在臉書發文，寫著再過三週，狗年就要來囉。他寫了一副對聯送給大家，「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」。

馬英九強調，免費提供，送完為止。各地狀況不同，記者致電國民黨新北板橋黨部，服務人員說，1人限1份春聯，明天(周三)下午1時現場排隊領取。

以下為可索取地點：

●台北市

立委蔣乃辛辦公室 中正區濟南路一段3-1號2112室

立委孔文吉辦公室 中正區濟南路一段3-1號203室

立委李彥秀服務處 南港區研究院路2段70巷10弄8號

鍾沛君聯絡處 文山區木新路三段11號

徐巧芯服務處 松山區八德路四段197號2樓

國民黨內湖區黨部 內湖區民權東路六段81巷17弄1號1樓

●新北市

國民黨新北市黨部 板橋區中山路一段50巷17號1樓

前立委吳育昇發放點 三芝區埔坪里智成街18號（智城忠義宮）、三芝區埔頭里中山路一段38號（小基隆福成宮）、淡水區北新路121號對面（北新停車場）、淡水區文化路59巷5號1樓（淡水區黨部）、八里區舊城里華豐三街42號（八里區黨部）、新莊區景德路83號（新莊區黨部）、林口區中正路100號（林口區黨部）

●中南部

立委江啟臣服務處 台中市豐原區豐原大道四段165號

謝龍介議員服務處 台南市北區海安路三段20號

立委黃昭順服務處 高雄市左營區新庄仔路425號

國民黨高雄市黨部 高雄市三民區建國一路463號

●花東

國民黨花蓮縣黨部 花蓮縣花蓮市公園路27號

花蓮林有志服務處 花蓮縣花蓮市福建街188號

台東縣政府服務台 台東市中山路276號

饒慶鈴議長服務處 台東市四維路三段70號

●外島

立委楊鎮浯服務處 金門縣金城鎮民權路154號

連江縣政府 馬祖南竿鄉介壽村76號

(中時電子報)

馬英九狗年春聯。(翻攝馬英九臉書)