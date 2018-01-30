高雄20大公私企業5年擬花數百億一起抗空汙

2018年01月30日 15:44 中時 林宏聰

高雄空氣品質低落，除境外汙染移入及氣候因素外，本地汙染源也很嚴重，高市環保局協調中鋼、台電、台塑等前20大公私場所共同減汙，獲業者大力支持，每間公司將斥資27億至200億改善汙染，估計5年減少近5000噸汙染物。

近來高雄市政府因為空汙問題，被釘得滿頭包，副市長許銘春去年底邀集全市繳交空汙費前20大的國營、私營企業協調，最近獲得具體回應，環保局視為重大成果，30日舉辦盛大成果發表會，表揚這些配合改善空汙的公私場所。

環保局長蔡孟裕指出，包括中鋼、台電、中油、台船、台塑、三芳化工、光陽在內的前20大公私企業，將陸續斥資少則27億、多則200億改善汙染防制設備，預計未來5年可減少粒狀汙染物338公噸、硫氧化物2875公噸、氮氧化物1740公噸、揮發性有機物29公噸。

中鋼規畫斥資200億，將2座濕式煉焦爐淬火塔改為乾式爐，中鋼環境保護處長上官世和表示，降低空氣汙染是高雄在地企業無可逃避的社會責任，中鋼今年3月底前，會將改善計畫送交高雄市府，全力配合改善空氣品質。

此外，環保局2017年開始，將「以功代金」活動從原有天公生、普渡、清明節3次改為全年辦理，募款金額從2016年的93萬暴增為232萬元，今年也將延續這項政策，民眾隨時可將原本焚燒金紙的錢挪來捐贈給慈善團體，四大超商均可受理捐款。

(中時)