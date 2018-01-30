蔡英文：區域和平穩定需所有利益關係者的承諾

2018年01月30日 16:27 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見華府智庫「傳統基金會」表示，傳統基金會的研究，突顯區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要來自所有利益關係者的承諾，也展現出美國支持兩岸關係維持現狀及確保台灣免於受到威脅的重要性。

蔡英文總統今天接見華府智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）一行，她在致詞時表示，佛訥從40年前第一次訪問台灣以來，一直是台美關係最堅定的支持者。台灣走過一黨專政的威權統治，今天成為自由、開放、繁榮的民主國家，這段轉型的過程，佛訥都有親身體驗。

她也引述佛訥的說法「我們很驕傲，在艱難的時刻，我們和台灣人民站在一起，並且幫助他們成為自由、繁榮的社會」。並提到上個月「傳統基金會」在台北協辦「第七屆台美日三邊安全對話研討會」，彰顯了台灣在印太區域的戰略重要性。

蔡英文表示，上週，該基金會也針對M503航路議題發布了一份報告，不僅指出中國單方面的行動所帶來的威脅，同時再度大力倡議美國對台灣的支持。

她指出，「傳統基金會」持續針對台美關係、兩岸關係、軍購、區域安全等議題，不斷提出研究和分析。這些努力都凸顯了一個共同的觀點，那就是區域的和平與穩定不只需要台灣的承諾，更需要來自所有利益關係者的承諾；同時也展現出美國支持兩岸關係維持現狀以及確保台灣免於受到威脅的重要性。

(工商)