開運景點報你知 日本京都的清水寺＋地主神社奪冠

2018年01月30日 15:47 中時 王思慧

日本京都地主神社是熱門開運景點。（雄獅旅遊提供）

日本京都的清水寺＋地主神社，榮登全球十大開運景點的冠軍寶座。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊產業研究中心今發布全球十大開運景點，調查顯示，日本京都的清水寺＋地主神社，榮登全球十大開運景點的冠軍寶座，二、三名則分別為金色之城布拉格─查理大橋上的聖約翰像，和奈良的東大寺。即將進入狗年，應景的英國愛丁堡的忠犬波比纪念碑，也名列十大熱門開運景點。

近年國人旅遊風氣盛行，根據觀光局統計數據指出，2017年全年度出國人次不僅再次突破千萬人次大關，更較前年全年度增加超過百萬，其中東北亞、東南亞以及長程線的歐洲都維持穩定的顯著成長，足見海外旅遊已成為國人休閒娛樂的主要方式之一。

雄獅旅遊產業研究中心鎖定2017全年度團體旅遊行程統計分析，歸納出全球最熱門的十大開運旅遊景點排行榜，其中，最受到國人喜愛的東北亞，共計有5個知名景點上榜，又以位在充滿日本傳統文化底蘊的京都清水寺＋地主神社最受到旅客的青睞。

雄獅旅遊表示，清水寺不僅是京都最古老的寺院，更在1994年被聯合國教科文組織(UNESO)列為「世界文化遺產」，全年度吸引超過400萬人次的海內外旅客造訪，主要是因清水寺擁有絕佳的自然景觀，不論是春櫻、夏瀑、秋楓、冬雪，四季都有不同的美景，加上清水寺北側地主神社內的良緣之神據聞十分靈驗，凡能閉著眼從彼端的「戀愛占卜石」筆直走到另外一側「戀愛占卜石」的人，據說都能夠順利獲得保佑、締結良緣，因而成為2018年全球十大必訪開運景點的第一名。

除了京都的清水寺，奈良的東大寺內因有可祈求的無病無災的大佛，也深受台灣旅客喜愛；歐洲國家也擁有許多知名的開運景點，在歐洲國家，有不少觀光景點都會樹立具有故事性的銅像，這些銅像往往被賦予開運的意涵，到此一遊的遊人，一定會觸摸銅像許願、開運。以2018年全球十大熱門開運景點的第二名的查理大橋聖約翰雕像為例，據聞只要撫摸捷克布拉格查理大橋上，最古老的聖約翰內波穆克(St. John Nepomuk)雕像，就可獲得一生的幸福，因此可看到銅像的觸摸點也變得閃閃發亮。

迎接農曆新年，雄獅旅遊也將開運元素置入旅遊行程，如港澳線推出的海龍王溫馨圍爐行程，不僅主打在海洋公園吃年夜飯，還加碼贈送每人港幣250元的開運紅包，一上架就吸引許多民眾熱烈搶購！雄獅旅遊表示，透過旅遊開運祈福，不但為新一年帶來契機，也讓親朋好友同遊共聚更有話題和紀念性。

(中時)