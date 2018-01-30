清境高山增設巧克力工房 讓觀光景點更添魅力

清境高級巧克力工房的典雅佈置及可口好吃的妮娜巧克力，最受小朋友喜愛。（楊樹煌攝）

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中時
／南投報導
妮娜巧克力的精緻包裝及優異品質，讓台灣遊客也能享受到歐洲貴族般的頂級巧克力。（楊樹煌攝）
典雅高尚的妮娜巧克力包裝設計與氣質幽雅的美女相伴，更彰顯出相得益彰之美。（楊樹煌攝）
妮娜巧克力高雅的藍白包裝設計以及可口的心形巧克力，最受情侶們的喜愛。（楊樹煌攝）

海拔1750公尺的清境觀光勝地，不但可欣賞北歐風情的草原風光、觀賞綿羊脫衣秀、漫步在原始森林步道及小瑞士花園，感受清境高山之美；現在的清境地區又增設了高級巧克力工房─妮娜巧克力，讓清境的觀光更增添魅力。

妮娜巧克力總經理魏振宇表示，妮娜從清境最高海拔起家，在最適合製作巧克力的18度Ｃ氣溫裡，做出結晶的巧克力，就是要把巧克力的色香味發揮極致完美。

妮娜巧克力是採用最高品質的雨林聯盟可可豆，更不惜成本採購高貴珍稀的馬達加斯加香草莢，就是要做出最完美的巧克力，魏總說，妮娜的用心，要翻轉巧克力的美味定義，妮娜也深信，用心做的巧克力最完美、最好吃。

尤其妮娜巧克力，聘請國際級巧克力大師，嚴選世界最優質原料，由產地直接運送最新鮮食材，在專業職人發揮創意下，結合在地特產，以超高製作技術，讓可可香、甜、苦、酸巧妙均衡，給遊客體驗極致味蕾的不凡享受！

同時，妮娜各門市都有寓教於樂的親子體驗服務，其中最受歡迎的巧克力棒棒糖DIY活動，由巧克力職人擔任小老師，親自帶領小朋友們完成專屬於自己的巧克力作品，提供孩子手腦並用、創意發揮同時，也為全家人留下甜蜜的回憶，是親子旅遊最佳首選，因而普受遊客喜愛。

妮娜巧克力希望讓喜愛巧克力的饕客，在台灣也能享受到歐洲貴族般的頂級巧克力，不僅用心製成美味的巧克力，更打造1座巧克力夢幻城堡，將於今年下半年度在埔里桃米生態村與大家見面，歡迎大家能在可可的甜蜜世界裡浪漫相遇。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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