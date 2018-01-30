「台塑未來之星」梁恩碩、曾俊欣 澳網大放異彩

2018年01月30日 17:52 工商 彭暄貽

梁恩碩選手與台塑企業暨王詹樣公益信託王文堯諮詢委員分享澳網冠軍獎盃(台塑提供)

台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人王永在)贊助優秀網球選手梁恩碩及曾俊欣在「澳洲網球公開賽」獲青少年組女單、女雙冠軍及男單亞軍。網球協會今日向社會各界分享今年澳洲網球公開賽奪冠的喜訊，梁恩碩選手更與台塑企業暨王詹樣公益信託王文堯諮詢委員分享冠軍獎盃，表達對王詹樣公益信託的支持感謝。曾俊欣因1/29(一) 即出發前往黎巴嫩代表台灣出賽台維斯盃，因此無法出席。

台塑企業表示，2017年「台塑未來之星」及「台塑燃星計畫」共贊助31名年輕有潛力的選手，獲得30項國際賽冠軍，歷年累計贊助190人次選手，投入金額達1.9億元，共獲得200多座國際賽冠軍。另，為更全方位培育體壇之星，2016年起進一步透過長庚醫療體系提供「台塑燃星 計畫」及「台塑未來之星」二項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等 服務，照顧選手的身體，讓選手更無後顧之憂，共同為台灣爭光。

「台塑未來之星」計畫2012年起贊助網球及高爾夫選手到國外接受訓練及參賽，本次在澳網取得佳績的梁恩碩及曾俊欣即為2018年未來之星贊助選手。2017年梁恩碩原為「台塑燃星計畫」贊助選手，因 表現突出、成績優異，於2017年底獲「台塑未來之星」計畫持續贊助，另曾俊欣自2015年起即為「台塑未來之星」贊助選手。

台塑企業指出，梁恩碩選手自2017年起即接受台塑企業暨王詹樣公益信託的贊助；如今，接到梁恩碩選手在特拉拉爾根(Traralgon)國際青少年網球賽拿下女子單打后冠，更為台灣第一位勇奪澳網單打及雙打雙料冠軍的捷報，無疑是對長期贊助支持台灣體育發展的「台塑企業暨王詹樣公益信託」一大鼓舞，更為台灣體壇注入一支強心針。

此外，同樣在澳網大放異彩的還有「夜市球王」曾俊欣，一路過關斬將，挺進決賽，可惜最終未能獲勝僅拿下男單亞軍。梁恩碩及曾俊欣接棒在青少年大滿貫賽場上打出值得讓國人一同喝采的好表現。

「台塑燃星計畫」2011年起推動，針對撞球、網球、桌球等運動項目有潛力的年輕選手進行培育、贊助出國比賽經費，同時也贊助辦理「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」及「台塑盃職業網球錦標賽」等基礎職業賽事，協助我國年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地。如台塑桌球之星林昀儒自2015年起獲燃星計畫經費贊助，聘請教練進行訓練，有效提升實力，並增加國外參賽經驗， 累積積分及排名，更於今年初匈牙利公開賽21歲組奪下男單冠軍。

(工商)