《時來運轉》單場暨場中投注 NFL超級盃登場

2018年01月30日 15:57 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月30日~2月6日)

1.「WTA台灣公開賽」：適時提供單場或場中投注。

WTA台灣公開賽於1/29(一)在台北開打，台灣好手張凱貞將與世界好手同場較勁，台灣運彩適時提供單場或場中投注，喜愛網球的朋友一起為台灣選手加油。

2.「美式足球」：提供1場單場投注。

萬眾矚目的美式足球總冠軍賽超級盃，台灣時間2/5(一)早上7:30在明尼蘇達登場，衛冕冠軍新英格蘭愛國者，將尋求4年來第3座超級盃冠軍；對手費城老鷹則是繼2003至04賽季後，隊史第3度闖進超級盃，並渴望能首次問鼎冠軍。兩隊在例行賽同樣以13勝3敗分取美聯和國聯頭號種子，也都順利挺進超級盃，這是自1975年以來，第13次的超級盃由兩個聯賽的頭號種子競逐冠軍，上一次是2016年第50屆超級盃，最終由美聯頭號種子丹佛野馬擊敗國聯頭號種子卡羅萊納黑豹贏得冠軍。

3.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

休士頓火箭本週於2/2(五)及2/4(日)分別作客東西區排行第三的聖安東尼奧馬刺以及克里夫蘭騎士。今年與馬刺及騎士交手各取得1勝，面對連日作客能否維持戰力迎戰強敵？台灣運彩提供單場與場中投注一同關注。

4.「足球」：提供19場單場或場中投注。

本週足球單場大放送，週中有英超加班與義大利足總盃，週末歐洲五大聯賽和澳甲開好開滿。

英格蘭上週末進行足總盃第4輪賽事，因此各級聯賽都必須讓路，英超週中將加班舉行第25輪比賽。

另外，從2/3（六）~2/6(二）凌晨，台灣運彩將開放多達14場的足球比賽，其中包括2場澳甲、1場德甲和1場義甲的單場及場中投注，其他10場單場則分布在英超、德甲、西甲、義甲和法甲等五大聯賽中，詳情請參考附表。

‧「英超足球」：提供6場單場投注。

1/31(三)兵工廠FC作客斯旺西。

近4輪只拿下1勝2和的兵工廠，作客對壘墊底的斯旺西。雖然「槍手」排名優於對手，但斯旺西近4輪2勝1和，亟欲擺脫降級的厄運，槍手本季客場戰績只有3勝4和5敗，本仗恐怕會是一場苦戰。

2/1(四)萊切斯特城對艾佛頓。

週四凌晨還有兩場大戰吸睛，聯賽6輪不勝的艾佛頓排名下滑至第9，主場迎戰近況頗佳的萊切斯特城，「狐狸」近3場聯賽2勝1和狀況佳，排名更超越艾佛頓上升至第7名，中游球隊之間的戰爭同樣精彩可期。

2/1(四)曼聯對托特納姆熱刺。

熱刺主場對曼聯之戰更是本輪的焦點，熱刺目前排名第5，近6輪聯賽4勝2和狀態復甦，僅落後利物浦2分，爭奪前4仍然有很大機會。曼聯則以53分高居第2，近8輪聯賽5勝3和，包括最近一波3連勝。曼聯目前僅領先切爾西3分，為保次名必全力以赴。

‧「義足總盃」：提供2場單場投注。

1/31(三)尤文圖斯對亞特蘭大。

義大利足總盃已進入4強階段，將採取主客兩回合的賽制，亞特蘭大首回合將在主場迎戰勁旅尤文圖斯，亞特蘭大在8強扮演巨人殺手，作客淘汰目前在義甲積分榜排名第一的拿坡里，面對義甲王者尤文圖斯，能否藉主場優勢先下一城？

2/1(四)拉齊歐對AC米蘭。

義大利足總盃4強的另一個對戰組合，首回合由AC米蘭主場迎戰拉齊歐，兩隊剛剛在週一凌晨的義甲聯賽上演本季第2循環交鋒，米蘭2：1力挫拉齊歐，報了首循環作客1：4慘敗之仇。兩隊近況都很不錯，誰能挺進決賽都不是意外。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)