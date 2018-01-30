川普挑起貿易戰？ 林毅夫警告：美國在自毀前程

2018年01月30日 16:08 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，由北京大學國發院主辦的「中美二軌經濟對話」圓桌論壇，前世界銀行（World Bank）副行長、北大國發院名譽院長林毅夫，對外界憂慮的中美貿易戰，題為《特朗普經濟學與中美貿易失衡》（Trump Economics and China-US trade imbalances）的報告。

林毅夫在報告中提醒，美國如執意對大陸徵收懲罰性關稅，不僅無法保護自己的利益，反而會對自己的貨幣、民生用品等項目，造成嚴重的傷害。警告川普政府切莫將貿易戰當成「利刃」，只會讓自己自毀前程。

林毅夫提到，中美貿易不平衡，主要是建立在兩國經濟體的互補之上。而造成這種現象，主因是國內貨幣政策、財政政策等自身因素，造成了對外的貿易逆差。自從美元與黃金在上世紀70年代脫鉤、開始大量印製美鈔後，開始出現貿易逆差的狀況至今，並非中國大陸單一國家造成的。但如果川普真的對大陸徵收45%的懲罰性關稅，林毅夫表示，這些產業與產品也很難回到美國本土製造，缺少了大陸的製造基地，只會讓這些民生用品價格上漲，對於美國本身反而有更嚴重的傷害。

出生於宜蘭的林毅夫，1979年擔任金門馬山連上尉連長，駐守時摸黑叛逃至廈門，受到大陸支持下，1986年赴美取得芝加哥大學（University of Chicago）經濟學博士，畢業後擔任北京大學經濟學教授。2008年被世界銀行聘為首席經濟師兼高級副行長，目前是北大國發院名譽院長、也是大陸全國政協常委之一。

其妻子陳雲英，也在其留學期間赴美團聚，目前與兩名子女共同生活於北京，陳雲英也因為夫婿的地位高升，讓她成為大陸全國人大「台灣省」代表團中，唯一一名真正出生長大於台灣本地的代表。

(中時電子報)