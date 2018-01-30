川普挑起貿易戰？ 林毅夫警告：美國在自毀前程

世界銀行前副行長、北京大學國發院名譽院長林毅夫。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞網報導，由北京大學國發院主辦的「中美二軌經濟對話」圓桌論壇，前世界銀行（World Bank）副行長、北大國發院名譽院長林毅夫，對外界憂慮的中美貿易戰，題為《特朗普經濟學與中美貿易失衡》（Trump Economics and China-US trade imbalances）的報告。

明迎來首次國情咨文 美媒預測川普5大重點
探索黑洞秘辛 陸首枚X射線衛星「慧眼」啟用

林毅夫在報告中提醒，美國如執意對大陸徵收懲罰性關稅，不僅無法保護自己的利益，反而會對自己的貨幣、民生用品等項目，造成嚴重的傷害。警告川普政府切莫將貿易戰當成「利刃」，只會讓自己自毀前程。

林毅夫提到，中美貿易不平衡，主要是建立在兩國經濟體的互補之上。而造成這種現象，主因是國內貨幣政策、財政政策等自身因素，造成了對外的貿易逆差。自從美元與黃金在上世紀70年代脫鉤、開始大量印製美鈔後，開始出現貿易逆差的狀況至今，並非中國大陸單一國家造成的。但如果川普真的對大陸徵收45%的懲罰性關稅，林毅夫表示，這些產業與產品也很難回到美國本土製造，缺少了大陸的製造基地，只會讓這些民生用品價格上漲，對於美國本身反而有更嚴重的傷害。

出生於宜蘭的林毅夫，1979年擔任金門馬山連上尉連長，駐守時摸黑叛逃至廈門，受到大陸支持下，1986年赴美取得芝加哥大學（University of Chicago）經濟學博士，畢業後擔任北京大學經濟學教授。2008年被世界銀行聘為首席經濟師兼高級副行長，目前是北大國發院名譽院長、也是大陸全國政協常委之一。

其妻子陳雲英，也在其留學期間赴美團聚，目前與兩名子女共同生活於北京，陳雲英也因為夫婿的地位高升，讓她成為大陸全國人大「台灣省」代表團中，唯一一名真正出生長大於台灣本地的代表。

(中時電子報)

文章來源：研判中美貿易戰風險｜林毅夫：美國要打貿易戰就是在自毀前程

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
2018南沙燈光藝術節開跑 9組作品… 李明哲妻赴陸探視受阻 陸委會：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。