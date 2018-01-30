手搖店塑膠袋「以捐款代替購買」 環保局：違法可罰1200

2018年01月30日 16:38 中時 許家寧

環保署今年起擴大限塑政策，有手搖飲料店業者想出「以捐款代替購買」方式提供1元購物塑膠袋，花蓮縣環保局表示，限塑政策目標減少民眾使用塑膠袋，而且捐款與購物完全不同，店家若沒有開發票，視同免費提供塑膠袋，依法可開罰1200元罰鍰。

政府規定，今年1月起飲料店不得免費提供塑膠袋，造成不少民怨，東部有飲料業者「變通」在收銀台擺放合法立案的社福單位捐款箱，讓客人自行將購買塑膠袋的零錢代店家捐出，不僅客人樂於接受，甚至投入的零錢都遠比買塑膠袋的1塊錢更多。

已經違法！花蓮縣環保局長饒忠說，擴大限塑政策目標從源頭減量塑膠袋，對於有店家以變通方式，方便顧客取得塑膠袋同時又能做公益的立意雖良善，但「捐款歸捐款、購物是購物」，兩者完全不同，依規定民眾要付費取得塑膠袋，也就是店家必需開發票。

饒忠表示，今年1月起花蓮縣擴大管制縣內1360家飲料、麵包、書籍文具、洗衣以及藥妝店等7種店家列入稽查，依法令規定，商家不得「主動」或「免費」提供購物用塑膠袋，店家若以捐款代替購買，已經違反現行法規，勸導不聽可處以1200至6000元罰鍰。

環保局指出，塑膠製品雖方便且廉價，但過度製造及使用不僅浪費資源，被不當棄置後也會造成環境的負擔，根據統計，海洋垃圾中塑膠類垃圾就高達8成，呼籲民眾減少購買塑膠袋，多自備使用二手環保袋，達到塑膠袋從源頭減量的目的。

(中時)