HBL》隊史第1次! 苗商「破百」 擊敗9冠后淡商

苗商廖怡婷攻下生涯新高32分。(資料照,林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
苗商廖怡婷(右)、徐詩涵(左)聯手貢獻53分擊敗淡商。(林宋以情攝)

連續第5年闖進HBL八強，苗商前役1分飲恨敗給南山，擦乾眼淚，30日從9冠后淡商手中，以「破百之姿」101比61八強準決賽開胡，隊史首度「破百」也寫下新頁，廖怡婷更砍生涯新高32分。

昨天到數0.5秒送南山上罰球線，慘遭1分逆轉，苗商化悲憤為力量，前役賽後哭最慘的廖怡婷，此役大爆發奪32分，為自己昨天的失誤將功折罪，徐詩涵也有21分、8助攻表現，

「昨天賽後哭，洗澡的時候想起來還是有偷哭」，但廖怡婷說全隊從教練到隊友沒有一句責罵，前教練李婉萍更從汐止騎車一小時，特地到宿舍安慰她。

「教練說輸球不是一個人的責任，是全隊的責任，不用自己一個人承擔。」廖怡婷說，「而且哭也回不來。就當作一個經驗。

苗商第3節全場包夾奏效，一口氣拉開到31分領先，王千云到數1分半三分球助苗商寫下99分，廖怡婷終場前56秒自投自搶籃下得分，順利破百，她笑說，「今天就是完全釋放。」

今針對淡商全場包夾奏效，一口氣將比分拉到40分差，苗商老教頭吳喜松表示，昨天雖然輸球淡沒有一句責罵，「我告訴她們『昨天的事情就忘記』，她們昨天已經是超水準表現。今天要給她們85分。」

(中時電子報)

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