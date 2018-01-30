拒讓生病胞妹打點滴 G奶女星高喊「不要糟蹋人民幣」

劉樂妍不讓看病拿過藥的妹妹再去打點滴，嘀咕要她別糟蹋人民幣對妳的好。(翻攝自劉樂妍微博)

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中時電子報

擁有G奶好身材、身為女團「女F4」前成員的女星劉樂妍，近年隻身前往中國大陸發展，如今演藝事業跟生活重心都放在對岸，甚至公開表達自己「中國人」的國族認同，日前她證實親民黨邀她披橘袍參選議員，然遭她以該職位10萬薪資「活不下去」為由婉拒，不會轉換跑道，而近來她的親妹到對岸找她玩，她也告誡妹妹「不要糟蹋人民幣」。

劉樂妍到中國大陸繼續闖蕩銀河後，也為將上大學的妹妹「打算」，先前安排她赴陸參加港澳台大學聯招，如今考大學一事完結，妹妹再度赴陸是探訪姊姊順道旅遊，劉樂妍日前就針對此事放話，表示當初為了不影響妹妹考試什麼都順著她，這次則要讓她知道「我平常是怎麼過日子的」。

劉樂妍今po文，表示妹妹飛到大陸陪伴她這兩天身體微恙，昨晚去看了醫生，今天早上又跟她說想去醫院吊點滴，讓做姊姊的不禁嘀咕怎看完醫生「今天居然沒有變好還更嚴重？」，質問妹妹是不是沒吃藥？妹妹表示有吃，但被劉樂妍抓包「六種藥，有四種沒拆過」。

劉樂妍質問妹妹為何挑著吃藥？妹妹竟說：「我怕吃太多…」，讓劉樂妍大怒：「怎麽會吃太多？這些都是真金白銀人民幣買的，妳不吃，我留著煲湯嗎？」，最後她拒絕讓妹妹去打點滴，並逼妹妹每種藥都吃了一份，撂狠話直呼：「不要怪我狠，因為昨天已經去過醫院了。妳沒好，那是因為妳連吃藥都挑食，請不要糟蹋別人真金白銀人民幣對妳的好！！」，而今天中午她又逼妹妹再吃了一輪藥，妹妹表示覺得自己好多了，劉樂妍下了結論：「妹妹就是欠揍！！」。

(中時電子報)

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