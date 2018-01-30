涉賣北韓媒給台塑？台塑澄清：無煙煤產自俄羅斯

2018年01月30日 16:34 中時電子報 黃眉青 、 吳家詮

有網路媒體報導，前高院法官江國華與兒子江衡，去年租用大陸貨輪「凱翔貨輪」，至北韓南浦港載運4萬多噸、價值300多萬美金的無煙煤，再至越南錦普港外海佯稱越南煤，轉賣給台塑賺取價差。台塑晚間發表聲明，指出台塑越南廠去年8、9月間並未向「律岡」進口無煙煤，僅12月份進口一批產地記載為俄羅斯的無煙煤，並非來自北韓。

據《聯合新聞網》報導，指江國華父子經營律岡聯合企業，租用大陸貨輪載運北韓無煙煤賣給台塑越南廠云云，檢調今早趕赴長庚醫院就訊江國華，下午另傳喚1律岡公司主管。

台塑晚間發表聲明澄清，全文如下：

今日（1/30）聯合新聞網報導，指出律岡聯合企業公司用貨輪「凱翔號」去年8、9月間前往北韓載送4萬噸無煙煤，再轉賣給台塑越南廠賺取價差一案，為避免社會大眾對台塑企業的誤解，特此澄清說明如下：

一. 台塑企業採購作業規定，除遵照政府法令之外，並於招標文件及採購合約中訂定，賣方應遵守相關進出口管制及聯合國禁運之規定，嚴禁購入制裁國家所產原物料。

二. 以台塑越南廠採購無煙煤為例，我方對外招標文件中均要求產地為俄羅斯（非北韓）生產之原物料，且需檢附「產地證明」相關文件，以確保賣方符合相關規定。

三.查台塑越南廠去年8、9月間並未向「律岡」進口無煙煤，僅12月份進口一批產地記載為俄羅斯的無煙煤，並非來自北韓。

(中時電子報)