慈濟醫院身心科醫師 教您如何懂孩子

2018年01月30日 16:40 中時 陳淑娥

父母應多與孩子討論處理問題的方向，別讓他們陷入孤立無援的情境。（陳淑娥攝）

最近發生女高中生疑似受不了同儕言語霸凌自殺憾事，孩子走上絕路，家人懷疑社團同儕言語霸凌，但事前卻沒有蛛絲馬跡，台中慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒父母，利用寒假多跟孩子練習承接情緒方法，討論處理問題方向，別讓他們陷入孤立無援的情境。

對大人來說的小事，往往是孩子世界的大事！蕭亦伶指出，孩子在學校發生的事，回家不敢告訴父母，確實會讓家長十分難受，在診間也不乏案例，透過諮商與練習，可以增加親子互動，減少遺憾發生機會。

蕭亦伶舉臨床案例說明，一位小學六年級男生，跟欺負他的同學打架，回家卻沒跟家長說起隻字片語，直到老師寫聯絡簿才知道出了大事。「以前講了都被罵！」孩子說，「每次媽媽找我都是要唸我，不管講什麼都會被教訓。」久而久之跟媽媽講話形成壓力，孩子選擇不如不要講。

蕭亦伶醫師表示，承接孩子情緒是為人父母很重要的功課，家長不妨多利用寒假期間，親子比較多相處時間，練習四個協助孩子處理事情的情緒與方法。一、不論孩子說了多情緒的字眼，不要急著教導孩子正確的方式；二、了解事情完整的經過與原因，親子討論後續策略；三、相信孩子處理事情的能力；四、親子共同討論，找出孩子最期待的結果。

此外，家族團聚常會拿孩子的學業成績、才藝做比較，蕭亦伶說，不論什麼年齡，被拿來比較都會讓人不舒服，尤其不要強迫不想秀才藝的孩子公開表演，可以事先詢問子女的意願，不必為了炫耀讓孩子為難。

蕭亦伶指出，稱讚其他親戚孩子的努力，明確的說出「某某人『很認真』學小提琴，所以可以拉得那麼好。」讓孩子知道自己不是被比較批評。

(中時)