苗栗火旁龍之旅配合行銷浪漫台3線　120米巨龍徵求200名壯漢

2018年01月30日 17:21 中時 陳慶居

苗栗市長邱炳坤與頭份市長徐定禎等人，一起舞龍為活動暖身並行銷浪漫台3線。（陳慶居攝）

巨龍龍頭亮相，要徵求200名壯丁參與舞龍互動。（陳慶居攝）

龍隊在大湖酒莊擺出精彩畫面。（陳慶居攝）

苗栗市元宵民俗踩街「火旁(ㄅㄤˋ)」龍系列活動，是縣內唯一保留在客庄12大節慶的民俗，市公所30日將暖身活動移師大湖酒莊舉行，期同步帶動浪漫台3線各鄉鎮市產業。另精心設計1尾長87節120公尺長的巨龍加入踩街隊伍，即日起要徵求200名壯丁參與，藉跈龍帶給自己吉祥福氣。

苗栗市長邱炳坤提出「早上遊苗栗、下午逛市集、晚上看火旁龍」概念，他30日會同頭份市長徐定禎、竹南鎮長康世明、大湖鄉長胡娘妹及卓蘭鎮長詹坤金等人，率領龍隊到台3線草莓故鄉大湖宣傳火旁龍活動，希望讓元宵民俗帶動沿線鄉鎮市觀光及產業。

龍隊精彩演出熱鬧為活動拉開序幕，出席的鄉鎮市長也一展身手，舞動神龍先行祈福並拜年，隨後鄉鎮市長也各自推薦他們的熱門景點和最夯的農特產品，像東方美人茶、草莓和各類水果，還有知名休閒農業區等。

邱炳坤表示，苗栗火旁龍與北天燈、南蜂炮齊名，也是縣內今年縣內唯一留在客庄12大節慶的民俗，正好舉辦20周年，配合浪漫台3線政策行銷好山好水好人情。

市公所今年加碼拍攝一支微電影，由客家妹陳明珠及太平國小老師巫嘉埼擔綱演出，影片苗栗把八甲茶園、大湖草莓園、公館紅棗、苗栗功維敘等美景全都入鏡，希望吸引民眾規畫別具特色的「火旁龍之旅」。

今年踩街時間將從往年的周五晚上，改到周六下午舉辦，預定3月3日下午2時開始，在新苗街水上人家美食街封街舉辦「苗栗好火旁」創意市集，希望有更多遊客安排假期參與。

另外，為了與遊客互動，市公所準備了長120公尺的超級巨龍，光是龍頭就有1.8公尺，龍身直徑60公分，踩街之夜巨大神龍將漫遊整個貓裏城，舞龍手開放200個名額供遊客體驗，31日上午8時開始在官方臉書專頁或苗栗火旁龍官方網站受理報名。

(中時)