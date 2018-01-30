坪林國中寒假營隊　建中資優班偏鄉傳愛

2018年01月30日 16:45 中時 葉書宏

新北市坪林國中與台北市建國中學人文暨社會科學資優班合作，29日起一連4天舉辦「坪水相逢遇建你」營隊活動。（葉書宏翻攝）

新北市坪林國中與台北市建國中學人文暨社會科學資優班合作，29日起一連4天舉辦「坪水相逢遇建你」營隊活動。（葉書宏翻攝）

新北市坪林國中與台北市建國中學人文暨社會科學資優班合作，29日起一連4天舉辦「坪水相逢遇建你」營隊活動，課程內容包含模擬公投、模擬法庭、趣味化學實驗，實用英語會話、哲學素養及大地闖關遊戲的思考訓練等，採分組交替上課的方式進行。

活動全部由建中資優班學生一手策劃，針對國中階段學生的需求與生活經驗，設計活潑有趣的主題內容，希望透過此次偏鄉服務學習的機會，帶領坪中學生體驗不同的學習方式，擴展多元豐富的視野。

為了籌備此次營隊活動，建中學生從去年9月開始籌畫，總共準備了將近半年時間，而且在活動開始之前，各分組同學還利用假日到坪中進行場勘、課程討論及實地演練，次數達4至5次之多。

建中學生、營隊行政長姜學謙表示，有一次演練，幾乎全班同學都來了，大家想要看看費心設計的遊戲在場地實際運作的狀況會是如何，是否還有些要修正的地方，大家都全力以赴。

此外，今年的營隊課程原型來自上一屆學長的構念，但經過全班的討論過後，又加入了一些新的元素，例如將模擬聯合國轉化為模擬公投的練習，在議題的選擇上也與在地結合，將水源保護區的開發列為討論主題。姜學謙說，可能因為這個議題與坪中學生的日常生活息息相關，也經常聽到大人們會提到水資源保護的問題，所以坪中同學們在參與模擬公投這堂課時，討論起來特別熱絡，也有很多自己的想法。

除了知識性的課程，此次營隊活動還特別設計了極具挑戰性的RPG遊戲，負責撰寫劇本的活動長蘇茂誠表示，RPG是一項推理解謎活動，他們會設計8個不同角色，讓建中同學分別扮演，同時佈點在校園中。

坪中小隊的任務是必須根據有限的故事背景，尋找到每個角色，透過與這些角色對話所獲得的資訊及故事背景，逐步拼湊、推理出完整的故事樣貌，從而解決一開始的謎團。蘇茂誠說，雖然這項工作很艱難，因為一個人要獨自完成所有的劇本與角色人物設定，但是看到坪中學生認真投入參與與仔細推敲的過程，覺得辛苦很有代價。營隊總召朱顯宸也說，營隊的目的是培養人文社會班學生更深厚的人文素養，這個活動讓他們有機會走出教室，來到偏鄉學子實際生活的場域，除了有不同的體驗，也讓他們有機會學習付出與關懷。

學生鐘若芙說：「印象最深刻的是全民公投課程，主題是坪林水源保育區是否限制開發。我們分成商人和環保人士兩組，透過不同的角色扮演進行辯論。我是站在環保人士這邊的，我希望我們的家鄉能保持好山好水，不要把最後一塊淨土給汙染了。

黃紀瑋說：「我最喜歡大地遊戲中的人體時鐘這一關，因為發現每個人對時間的感覺原來都不一樣，好有趣！」李芷瑜則提到：「在英文課中學到很多非課內的英文單字，讓我覺得英文課更生活化了，當中還結合有趣的外國人遊台灣影片介紹了台灣故宮博物院及台北市立動物園。我覺得隊輔們很親切，還會教導我們如何做筆記及比較生難的單字發音，連我們每個人掛在胸前的名牌都是他們親手做給我們的，真是謝謝小隊輔」。

(中時)