大安農會做公益 1000包香腸助弱勢

2018年01月30日 16:56 中時 陳淑娥

大安區農會總幹事蔡建宗（右）及霧峰區農會總幹事黃景建（左），一起將香腸禮盒捐贈給民眾。（陳淑娥攝）

「安農香腸送愛心」共計330戶受惠，民眾開心地上前領取香腸禮盒。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會「安農香腸送愛心」活動，半年來共募集1000包香腸，嘉惠關懷330戶弱勢家庭，30日舉行公益捐贈儀式，民眾開心領取香腸禮盒，臉上的感激之情溢於言表，也為這寒冬注入一股暖流。

公益捐贈活動30日在大安區公所舉行，立法院副院長蔡其昌國會特助施志昌、大安區農會總幹事蔡建宗、大安區長周琇茹、霧峰區農會總幹事黃景建等人均出席，現場洋溢一片溫馨氛圍。

蔡建宗表示，今年首次結合霧峰農會，選用阿罩霧燒酒為原料，遵循古法製作肉桂風味及燒酒味的「肉桂燒酎香腸」，凡民眾購買一盒肉桂燒酎香腸禮盒，農會就捐出一包安農香腸做公益，近半個月來即募集1000包。

周琇茹指出，330個受贈戶包括大安區低收入戶、邊緣戶共計200戶，霧峰區弱勢戶30戶，其餘捐贈華山基金會、馨安啟智家園、愛幼會、蓮心自強服務協會等，嘉惠甲安埔、清水、后里及霧峰共6區關懷對象。

大安區農會表示，「安農香腸送愛心」今年邁入第4年，1年舉辦2次的公益活動，共捐出8000包香腸，超過2500個弱勢家庭在中秋及農曆年前受惠。有許多善心人士，買了安農香腸卻又捐出來，盡棉薄之力希望能幫助更多人，在這寒冬裡顯得格外溫暖人心。

(中時)