來自韓劇改拍美劇《良醫墨菲》大受歡迎 理由竟是「他」

2018年01月30日 16:50 中時電子報 張怡文

這部大受歡迎的美劇，其故事內容竟翻拍自韓劇的《Good Doctor善良醫生》。(取自韓網_

最近當紅的美劇《良醫墨菲》和前幾受歡迎的美劇《紙牌屋》等大不相同，除了一季只有18集的快節奏劇情外，最讓人津津樂道的，還有這部的戲原生劇情竟是韓劇《Good Doctor善良醫生》，而將這部戲推入美國娛樂市場內的，則是《檀島警騎2.0》的韓裔男星金大賢。但是，最重要的爆紅理由，外界多公認是選對了「他」當男主角，年僅25歲.童星出身的佛萊迪海摩爾。

佛萊迪海摩爾主演《良醫墨菲》中的墨菲醫師，這位年輕有醫術天份的外科醫師，是屬於「學者症候群」的自閉症患者，雖然因為自閉症很難和周邊人有同理心，但卻因為醫術超強救了不少危急的病患。為了尋找戲中靈魂人物墨菲，曾製作過《怪醫豪斯》的大衛休爾和索尼電視團隊，一開始雖鎖定了佛萊迪，但他才剛拍完「貝茨旅館」中的病態殺人魔，第一時間拒接墨菲這部戲，沒想到繞了一大圈後，還是找回了佛萊迪，此時他已改變心態，同意只要這部戲一季能控制在18集，他就接下男主角，造就了目前美國海內外都收視極佳的《良醫墨菲》。

《怪醫豪斯》製作人大衛休爾與他的太太。(達志影像)

《良醫墨菲》12月推出後雖然口碑好壞都有，但極佳的收視率卻為這部掛了保證，除了證明男主角佛萊迪確實魅力不小外，製作人大衛休爾也這部來自韓劇的劇情呈現方式，做了大幅改變了，大衛休爾把原本連續劇般的影集呈現方式，改成美劇較熟悉的一集一病例劇情呈現，除適合美國影迷的口味外，連海外也受到歡迎，收視已超過了多數正在上演中的美劇。台灣也從去年12月17日開始每周日晚上9點在star world播出，美國則在主打婦女觀眾的ABC電視網主推。

當世界各地影迷都在大推《良醫墨菲》之際，很多人從不同角度探討其在美國國內和海外都爆紅的原因，除了劇情好.製作人和電視團隊強，還有男主角角色發揮極佳外，不少人也看膩了之前美劇多半是探討人性黑暗層面的故事為主，這次看到年輕帥氣，有點小怪卻又超級厲害的神醫，自然而然就被鎖在電視機前面追這部溫暖的《良醫墨菲》了。

(中時電子報)