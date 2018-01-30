幫助邊緣青蛙找朋友！商店隱藏「搖獎機」物品大公開

2018年01月30日 17:07 中時電子報 莊楚雯

商店裡的搖獎機(翻攝自遊戲)

抽到紅玉或綠玉獎品帶便當，蛙蛙就可以和動物朋友合照!(翻攝自遊戲)

抽到白色 再送你一張抽獎卷(翻攝自遊戲)

大陸爆紅的佛系手遊《旅行青蛙》推出不到一個月就登上APP Store 免費下載排行榜第一名，這款遊戲有趣的地方在於，青蛙會隨時跑出門旅遊，回來會送你土產、紀念照，或是宅在家看書打遊戲，不用跟別人競爭，過著無拘無束的生活，成為一種治癒玩家的遊戲。

由於《旅行青蛙》本身只有日文版本，讓不會日文的玩家有點不明所以。其實在遊戲中的商店右上角，隱藏著「搖獎機」，集滿5張抽獎卷就可以搖一次，有機會拿到稀有護身符以及旅行用具！

抽獎卷：

到底該如何集滿5張抽獎卷呢？其實每次小青蛙出去旅行回來時，都會帶著抽獎券回家。數量大概一到兩張，或是在商店買裡東西也有機會獲得，只要湊齊五張就可以召喚搖獎機！

搖獎機裡的寶物：

1.抽到金色珠珠，可以從4張車票中任選一個當「護身符」，例如：選黃色車票就能讓蛙蛙往東去旅行、綠色車票往西、紅色車票往南、藍色車票往北。

2.抽到紅色珠珠，是可以給蛙蛙吃便當的金平糖。有草莓、檸檬、葡萄、哈密瓜口味，可以讓蛙蛙的照片裡比較容易跟動物朋友合照。

3.綠玉珠珠是小饅頭，有紅蘿蔔、南瓜、毛豆、牛奶、牛蒡口味，也是能讓蛙蛙與動物照相。

4.藍色珠珠根基色很像，都是蛙蛙的護身符，較容易去指定的方向旅行。黃色是往東、白色往西、紅色往南、藍色往北、桃色則是會去不知名的場所。

5.白色珠珠則是安慰獎，送一張抽獎卷給你…..。

(中時電子報)