3名留學生撿到走失小狗 中市暖警幫找主人

2018年01月30日 16:48 中時 盧金足

員警檢查走失的小狗，沒有配戴項圈，外觀研判應為剛走失，帶往附近的寵物醫院掃描晶片連絡到飼主。（盧金足翻攝）

3名來台留學的義大利人，日前經過七期一家百貨公司附近時，發現一隻可愛的博美狗一直跟著他們，於是在原地佇足等候，等待一段時間卻遲遲未見飼主出現，正好看到員警經過，趕緊向員警求助，員警檢查該犬沒有配戴項圈，外觀研判應為剛走失，於是帶往附近的寵物醫院掃描晶片，才連絡到飼主，通知領回

狗是人類最好的朋友，許多毛小孩已成為民眾重要的心靈寄託，台中市政府警察局警員吳桓巡經惠來路及市政北七路，有3名外籍人士向其求助，表示撿到1隻走失的小狗，因找不到失主，請求警方幫忙。

員警檢查博美狗身上未配戴項圈及名牌，但目視這隻狗的身體非常乾淨，毛髮富有光澤，而且非常有活力，看起來不像流浪狗，於是帶到動物醫院掃描晶片，幸好這隻博美狗有晶片，順利通知飼主前往領回。

飼主陳先生到警局十分感謝警方的協助，表示這隻博美狗是媽媽飼養的，因為家裡小孩都工作繁忙，於是養隻狗陪伴媽媽，因媽媽年紀大，常溜狗時忘記用狗鍊，導致小狗走失。

陳先生說，愛犬下午許走失後，媽媽心情低落吃不下飯，家人正急著到處尋找，幸好有警方的幫忙，才可以找到這隻陪伴媽媽的愛犬，讓媽媽能安心吃飯睡覺。

(中時)