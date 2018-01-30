覺得被講壞話 莽男持槍掃射傷3人遭訴

吳姓男子與葉姓菜販有嫌隙，去年9月持槍掃射傷及3人，中檢方依殺人未遂等罪起訴吳。(資料照，黃國峰攝)

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住在台中市太平區的吳姓男子，因與住家對面的葉姓菜販有嫌隙、認為對方講他壞話，去年9月間見到姪子的朱姓友人上門，誤以為是葉男找人來找碴，竟持槍掃射朱男座車、接著又朝菜攤方向開槍，導致朱男、同車王男與駕車經過的林女受波及，台中檢方依殺人未遂等罪起訴吳。

起訴指出，有槍砲前科的吳男（43歲）假釋出獄後，因自覺住處對面、在麵店前擺攤的葉姓菜販常對外說他壞話，雙方曾發生爭執，去年9月21日下午，朱男開車載王姓友人與妻子、一對兒女到吳家隔壁找吳男的侄兒，卻被吳男誤認為是葉男找來找碴的同夥，憤而持槍衝出屋門，朝車內開7槍後、又朝菜販方向開6槍。

吳男掃射一通後，發現沒子彈，立即更換彈匣後，又走向車子方向射擊4槍，所幸朱妻抱著孩子逃離車內、才未受傷害，但朱男身中3槍、坐在副駕駛座的王男右手也被子彈擦過，此外，剛巧開車經過的林女腹部受流彈波及，所幸3人皆無大礙。

吳男開槍掃射後躲回屋內，與警方僵持2小時，最後才在親友溫情喊話後棄械投降。他告訴檢警，開槍只是為了嚇唬對方、沒有傷人意圖。但檢方認為，吳男是朝車內與菜攤開槍，且在車內人中彈、呼救後還不停手，已有殺人不確定故意，依2個殺人未遂罪及槍砲罪起訴他，並請法院重判。

(中時)

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