外銷冠軍水果 全聯金牌果園6折起吃得到

2018年01月30日 16:48 中時 郭家崴

全聯執行長謝健南（後排左2）與屏東縣長潘孟安（左3），與神農獎農友蔡順得（左1）、潘志民（右）今推薦金牌果園果品。（鄧博仁攝）

全聯與台屏農獨家合作的「金牌果園」外銷等級、神農獎、冠軍水果，因應春節主打蓮霧、蜜棗、茂谷柑，有蓮年好運、棗到幸福、橘祥如意等吉利意涵，用6折起價位就可嘗到外銷等級的水果。

金牌果園外銷陸、星、馬的果品，通過374項農藥檢驗，同時具有產銷履歷(溯源)、外銷供果園(溯源)、吉園圃、得獎(神農獎/比賽冠軍)、自然農法(友善農法/無毒)等任一種或多種優勢，訴求安全，每粒、每袋或每盒價位35至99元，較現有水果高1至3成，等於兼顧平價和高級水果需求。

去年12月起金牌果園陸續推出當季的蜜棗、蓮霧、木瓜、芭樂等10款，目前以外銷一般果為主(包裝貼上有黑底燙金貼紙) ，共有3種；得到神農獎的牛奶蜜棗、黑珍珠蓮霧，和紅龍楊桃，與獲得模範農民獎項肯定的日光浴木瓜等7款外銷特級果(包裝有壓條)，只在100店販售。

全聯執行長謝健南表示，全聯913家店1年銷出近1000萬噸水果，領先各量販和超市，是全台最大的水果銷售通路。其中，珍珠芭樂年銷量超過2500噸、蓮霧產季銷量約250噸；去年香蕉大出時，以高於產地收購價、低於市價方式銷售，共銷售約1萬5000噸。

謝健南說，自己是農家子弟，對推動台灣在地水果有使命感，屏東是全台水果種類最多的縣市，「金牌果園」由屏東縣整合果農平台、計畫生產、水果分級和包裝，全聯提供銷售平台，藉由計畫銷售可帶動計畫生產，金牌果園在全聯預計全年銷售20多種約700噸水果。過年將至，希望消費者能用新台幣支持台灣農業。

(中時)