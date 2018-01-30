蔡振南自曝為這原因曾飆罵唐美雲

2018年01月30日 16:53 中時 洪秀瑛

蔡振南（右起）、唐美雲與陳竹昇。（粘耿豪攝）

唐美雲（右起）、羅北安、蔡振南。（粘耿豪攝）

唐美雲（左起）、羅北安。（粘耿豪攝）

柯一正（右起）、蔡振南、羅北安。（粘耿豪攝）

小咪（右起）、唐美雲、王金櫻。（粘耿豪攝）

陳竹昇。（粘耿豪攝）

唐美雲。（粘耿豪攝）

唐美雲忙於拍攝民視八點檔《幸福來了》，更致力於推廣歌仔戲文化，今年特地與台灣戲曲中心「臺灣戲曲藝術節」規劃每年推出一檔旗艦製作，以戲曲方式記錄臺灣的歷史、社會與風土人情。

今年首屆藝術節旗艦製作《月夜情愁》，由邱坤良編導、唐美雲歌仔戲團演出，情節描繪演出連鎖劇歌仔戲的「双雲陞」戲班，赴臺灣東北部巡演，意外捲入北管西皮與福路兩派強烈對抗的環境中，這是世界藝術史少有的戲劇與音樂之戰。

《月夜情愁》由唐美雲領軍，找吳定謙擔任助理導演、王金櫻、小咪、蔡振南、柯一正、羅北安、劉秀雯、王燦、陳竹昇、余子嫣、郭耀仁、盧志杰、李文勳、唐美雲歌仔戲團等人參與演出，記者會現場星光熠熠，光是演員服裝就破百萬，彩排就十分有看頭。

唐美雲說，這次可以請到蔡振南很開心，兩人因為是同月同日生，所以感情超好，也預告蔡振南為了這一次公演也會唱北管，令人期待。蔡振南補充說，因為唐美雲拍八點檔跟劇團來回奔波，得知曾經3天沒睡的她，直接開車到劇團找唐美雲，一見面不是噓寒問暖而是劈頭罵唐美雲「妳再3天不睡，我就生氣了」。

原來相識20年的他們，以兄妹相稱，加上看到唐美雲把八點檔賺來的錢投入劇團，讓他不得不支持，也承諾把票房的壓力扛起來。唐美雲也找到「萬年長輩」柯一正來擔任校長，加上羅北安更是唐美雲歌仔戲的座上賓，常會請羅北安來演出，加上看到羅北安的台語是一句一字的背真的很感動，笑說這3位是「福祿壽」，一站上台就是「上海灘」的風範。

民視的劉秀雯跟王燦加入，讓戲劇增添不一樣的感覺，劉秀雯說17歲舞台劇出身的她，聽到唐美雲徵召她演出，一度腿軟說沒接觸過歌仔戲，所以很緊張，但唐美雲不斷鼓勵說「妳真的可以的」，讓他鼓起勇氣，答應說「如果妳不怕我，我一定赴湯蹈火。」

王燦也補充，自己在記者會不小心踢到劉秀雯的腳，但劉秀雯還是照常演出，不受影響，讓他看到前輩的敬業，也說來參加演出是上了一課。今年唐美雲歌仔戲團的班底許秀年，因為去年太忙導致身體微恙，這一檔因此缺席，唐美雲每天關心她，「六月的劇團大戲，許秀年就會回歸」。

(中時)