國際航協：陸啟用M503可緩解空域擁堵

2018年01月30日 16:52 中時電子報 盧伯華

針對大陸宣布啟用M503相關航路，台灣為此表達不滿與抗議，掀起兩岸新一輪政治爭議。圖為M503及3W航路示意圖。（圖／民航局提供）

對於兩岸有關M503航線爭議，國際航空運輸協會(IATA)負責人回覆台灣交通部民航局的詢問時表示，M503並不是新航線，早於2015年3月起投入使用，並經過際民航組織(ICAO)批准，啟用M503是緩解上海飛行情報區空域擁堵的積極措施。

據新華社引述國際航協負責人的話說，該協會已於19日給予台灣民航部門回覆，M503早已投入使用，位置和設計符合國際民航組織(ICAO)文件並經過ICAO批准，航線相關的運行技術措施和應急程序均已到位。

這位國際航協負責人表示，啟用M503航線是為緩解目前A470航路上的交通流量壓力，並且在滿足珠三角和長三角地區不斷增長的交通需求的同時提升飛行安全水準，這部分空域具有全面的雷達覆蓋。航空業界認為啟用M503航線是緩解上海飛行情報區空域擁堵狀況的積極措施。

國際航空運輸協會是全球航空公司的行業協會，目前有近120國的278家航空公司為協會成員，協會成員的定期國際航班客運量約占全球的83%。做為國際航空運輸的行業協會，國際航協經常參與制定行業政策和標準，其總部設在加拿大蒙特婁，瑞士日內瓦設有行政辦公室。

(中時電子報)