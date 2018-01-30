C羅傳想回英超 去切爾西而非回曼聯

皇馬球星C.羅納多傳出想離開西班牙，重返英超。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）近來因為遲遲等不到母隊皇家馬德里實踐加薪承諾，私下放話想回英超。但英國《太陽報》指出，C羅若今夏重返英超，可能去處不是前東家「紅魔」曼聯，而是「藍軍」切爾西。

無法回到曼聯的主要原因，是因為紅魔上周才剛從「槍手」兵工廠換來智利邊鋒桑契斯（Alexis Sanchez），與Ｃ羅的位置重疊，等於斷了他回鍋之路。

《太陽報》分析，如此切爾西最可能成為Ｃ羅的去處，並引述消息人士表示：「羅納多若去切爾西會是個令人吃驚的交易，但你想一想就會覺得有其道理。」

《太陽報》認為，切爾西延攬Ｃ羅最有利的籌碼，就是比利時邊鋒阿札（Eden Hazard）。碰巧此前也有傳出，皇馬對阿札的確有興趣。

皇馬本季在西甲聯賽已落後龍頭巴塞隆納16分，西班牙《馬卡報》披露，高層對目前的「BBC連線」貝爾（Gareth Bale）、本澤馬（Karim Benzema）、Ｃ羅已經失去信心，有意改版成「NHL連線」，延攬巴黎聖日耳曼的內馬（Neymar）、阿札（Eden Hazard）與拜仁慕尼黑的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），阿札就是傳聞之一。

(中時電子報)

平昌冬奧》洩漏開幕彩排聖火照片… 蔡總統接見中職冠軍桃猿 讚詹帥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。