C羅傳想回英超 去切爾西而非回曼聯

2018年01月30日 16:55 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）近來因為遲遲等不到母隊皇家馬德里實踐加薪承諾，私下放話想回英超。但英國《太陽報》指出，C羅若今夏重返英超，可能去處不是前東家「紅魔」曼聯，而是「藍軍」切爾西。

無法回到曼聯的主要原因，是因為紅魔上周才剛從「槍手」兵工廠換來智利邊鋒桑契斯（Alexis Sanchez），與Ｃ羅的位置重疊，等於斷了他回鍋之路。

《太陽報》分析，如此切爾西最可能成為Ｃ羅的去處，並引述消息人士表示：「羅納多若去切爾西會是個令人吃驚的交易，但你想一想就會覺得有其道理。」

《太陽報》認為，切爾西延攬Ｃ羅最有利的籌碼，就是比利時邊鋒阿札（Eden Hazard）。碰巧此前也有傳出，皇馬對阿札的確有興趣。

皇馬本季在西甲聯賽已落後龍頭巴塞隆納16分，西班牙《馬卡報》披露，高層對目前的「BBC連線」貝爾（Gareth Bale）、本澤馬（Karim Benzema）、Ｃ羅已經失去信心，有意改版成「NHL連線」，延攬巴黎聖日耳曼的內馬（Neymar）、阿札（Eden Hazard）與拜仁慕尼黑的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），阿札就是傳聞之一。

(中時電子報)