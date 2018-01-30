腰背酸痛與失衡掰掰 新科技找回脊椎平衡

2018年01月30日 16:57 中時 柯宗緯

「KKT」藉由物理原理與聲波傳導，使脊椎結構恢復平衡。（柯宗緯翻攝）

現代人常因不當姿勢或運動，造成脊椎受傷而不自覺，或是因下肢肌力不佳，不慎跌倒就造成骨折，影響生活與工作。專家建議，不妨從找回自身平衡做起，尤其隨著新科技發展，透過聲波療程及360度動態式平台訓練系統，不但可解決脊椎結構平衡的問題，且因均屬非侵入性，身體輕鬆找回平衡，自然恢復健康。

高雄「活力得中山脊椎外科醫院」康復運動治療中心主任林禮立指出，對久坐的上班族或年長者而言，下肢缺乏肌力，導致平衡感差，常常容易發生跌倒，若加上骨質疏鬆，往往一跌成骨折，被迫住院及手術之外，還會影響生活與工作。多項文獻及臨床經驗均指出，透過正確的訓練，將可有效預防跌倒。

他表示，現代人易罹患脊椎的毛病，輕則脊椎位移，造成常見腰酸背痛、肩膀僵硬及脊椎側彎等，重則因壓迫神經出現坐骨神經痛、肋間神經痛、神經反射痛等，甚至引起自律神經失調，造成頭痛或部位疼痛。因病痛還會帶來失眠、憂鬱症等問題。脊椎是最容易被忽略、卻最易造成疼痛問題的器官之一。

身為物理治療師的林禮立指出，有別於民俗整脊及徒手整椎法，聲波脊椎平衡定位療程是以「聲波脊椎動力平衡治療儀系統（Khan Kinetic Treatment Device，簡稱KKT）來進行治療。「KKT」藉由物理原理與聲波傳導，以非侵入式改善背部、肩和骨盆的脊椎平衡，以減輕疼痛，同時增強椎間盤、韌帶和肌肉的健康，使脊椎結構恢復平衡，從根本解決慢性疼痛問題。

他說，美國最新發表的多軸動態式電動平台訓練系統「HUBER 360」，藉由360度動態式平台做平衡訓練，透過平台重心的轉移，不僅每個動作都能刺激難以到達的深層脊椎肌肉，以達成神經肌肉訓練的效果，同時可以訓練不穩定的膝關節，恢復損傷的韌帶，改善肌力反應，提升下肢肌力，還能提高肢體的靈敏性及協調性，預防跌倒，同時亦可減輕疼痛。

(中時)