聲援弱勢！台塑7年來捐助近6千萬元 供受暴家庭經濟協助

2018年01月30日 17:22 工商 彭暄貽

聲援弱勢照顧，台塑企業暨王詹樣公益信託2011年起與各縣市「家庭暴力及性侵害防治中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助，協助經濟遭遇困境之家庭渡過一時困難，並使受暴青少年持續就學；7年來累積捐助 5,985萬元、共計1,892戶家庭受惠。

王詹樣公益信託歷年提供高雄市「家庭暴力及性侵害防治中心」243戶家庭經濟協助，並於2017年補助40戶家庭238萬元，獲高雄市社會處邀請參加「歡喜心 感恩情共創愛」年度感恩茶會，王詹樣公益信託由台塑總經理室蔡奇麟協理代表出席，接受高雄市政府頒贈感謝狀。

王詹樣公益信託主任委員係由台塑企業總裁王文淵擔任，依照社會發展的需求，推動公益項目，在弱勢族群關懷方面，除推動「受暴家庭經濟協助計畫」、「罕見疾病友全方位照護計畫」、「兒少機構獎助學金」、「獨居老人送餐計畫」、「臺灣特色文化發展計畫」等計畫。

有鑑社會吸毒惡化愈顯猖狂，王詹樣公益信託除捐助雲林第二監獄及高雄監獄辦理「向陽計畫(毒品犯收容人)」外，2017年擴大在台南監獄、高雄女子監獄及花蓮監獄辦理，希望幫助更多收容人學習一技之長、戒除毒癮，出獄後回歸家庭及社會，讓社會更和諧、更安定。

(工商)