犯人當庭對死者家屬「冷笑」 法官爆氣：我要讓你死在監獄

31歲的卡蜜拉狠刺男友希爾數十刀，希爾當場死亡，而卡蜜拉在庭上還嘻皮笑臉 (圖／影片截圖)

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中時電子報
／綜合報導
法官約翰看見卡蜜拉的惡劣態度，當庭爆氣，嗆說「如果還有死刑，我一定送妳上電椅」 (圖／影片截圖)

有恐龍法官也有真性情法官。美國一名法官因為無法忍受殺人犯不僅毫不悔改，還在法庭上對死者家屬露出冷笑，當場勃然大怒，對著犯人嗆「如果本州還有死刑，我一定送你坐電椅」。

影音取自B.C. & Lowy，若被刪除請見諒

31歲的女犯人卡蜜拉(Camia Gamet)拿刀狂捅男友希爾(Marcel Hill)數十刀，導致希爾傷勢過重當場喪命，殘忍的手段讓法官在庭上痛罵「妳就像對待魚一樣將他開腸破肚，拿著刀一直捅、一直捅，直到他斷氣」。當死者家屬作證時，卡蜜拉不斷冷笑還翻白眼，完全不當一回事，讓法官約翰當場爆氣「妳如果不閉嘴，我就拿膠帶封妳的嘴」，還說「我同意死者家屬所說的，我希望妳死在監獄裡，如果本州還有死刑，我一定送妳上電椅！」

辯護律師表示卡蜜拉的行為都是出於正當防衛，家屬指控也都是莫須有，應該無罪開釋，但不被法官與陪審團所接受。最終卡蜜拉被判處無期徒刑，終身不得假釋，律師不服提起上訴，遭法院打回票，全案在2016年2月定讞。事實上卡蜜拉前科累累，犯案已經不是第一次。此案發生前7個月，卡蜜拉也曾拿榔頭攻擊希爾，還有前男友也作證說自己被卡蜜拉拿滅火器攻擊過。

法官約翰爆氣的行為引起爭論，有人認為法官應該保持理性與冷靜，不該與犯人一般見識，造成情緒失控。約翰對此則回說「法官必須硬起來，才能維持法庭秩序，最重要的是要讓被告了解，他們必須為自己的犯錯付出代價」。

(中時電子報)

文章來源：B.C. & Lowy

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