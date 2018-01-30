蔡總統接見中職冠軍桃猿 讚詹帥真的很帥

總統蔡英文（前中）30日在總統府接見2017年中華職棒總冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，由球員王溢正（前左）與王柏融（前右）代表致贈球衣給蔡總統。中央社記者張新偉攝　107年1月30日

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文30日接見去年中職總冠軍Lamigo桃猿隊，創下總統接見職棒球隊的空前紀錄，蔡英文還說，今年起每年都要邀請台灣大賽冠軍隊到總統府，還請中職會長吳志揚多多費心「職棒第5隊甚至第6隊的事情」。

蔡英文2016年上任後，就在6月11日寫下台灣首位女總統替職棒開球的紀錄，當時就是去桃猿主場。她也笑說，綽號「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦，就是桃猿的頭號球迷，而神機妙算的桃猿教頭洪一中有「諸葛紅中」的綽號，「所以，桃園現在不只有胖周瑜，還有諸葛紅中。」

蔡英文對接見桃猿做了不少功課，一一細數「小胖」林泓育、「柏融大王」王柏融，還要臉書上相當活躍的「鄉長」陳禹勳「你回去一下記得在臉書上講一下今天來總統府的心得」。見到人稱「詹帥」詹智堯，蔡總統還稱讚「本人確實很帥」。

總統蔡英文（右）30日接見去年中華職棒總冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，中職會長吳志揚（左）出席與會，蔡總統也請吳志揚多費心「職棒第5隊甚至第6隊的事情」。中央社記者張新偉攝　107年1月30日

蔡英文表示，總統府很多年輕幕僚都是桃猿球迷，喜歡他們營造出的主場看球氣氛，讓去看桃猿比賽成為時尚和朝聖，「你們正在改變台灣的職業棒球。」因此她邀請冠軍隊到總統府，也希望創造一個歷史、一個傳統、一個慣例。

「各位的表現值得全國人民再一次為你們歡呼，」蔡英文說，邀請桃猿的原因很簡單，也要藉此告訴國人，政府和國家非常重視台灣的職棒運動。

(中時電子報)

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