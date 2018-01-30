立法院總預算三讀通過 賴揆感謝

2018年01月30日 17:52 中時 張理國

立法院三讀通過總預算，行政院長賴清德在臉書貼文表達對立法院的感謝。賴揆說，總預算通過後，各項攸關國計民生的重大政策就能據以開展，軍公教加薪3％也能落實。

賴揆說，他因為率領行政團隊，在新竹縣府和邱鏡淳縣長及縣府團隊，進行中央與地方的工作會議，因此無法前往立院致意，但已在第一時間致電立法院長蘇嘉全表達感謝，同時也要感謝副院長蔡其昌及朝野立委的支持，讓行政院的施政能夠順利啟動。

賴揆說，細數這次的臨時會，在不到一個月的時間，立法院完成了許多在過去被視為不可能的任務，除通過監委人事案外，也包括勞基法修正案、所得稅法修正案、農田水利會組織通則，以及國家住宅及都市更新中心設置條例，這些都是與人民福祉、國家建設切身相關的重大法案。

賴揆說，這次稅改方案，綜所稅最高稅率由45％降至40％、保留盈餘稅率由10％降至5％，讓企業更有競爭力，也更願意投資台灣；另，薪資、標準、學前兒童等扣除額的提高，將使月薪3萬以下者免稅，雙薪4口之家，扶養2名5歲以下子女，年薪123.2萬元者，也可免納所得稅。同時，若再加上由政府帶頭加薪，民間響應的效益，受薪階層的可支配所得將會增加，可刺激民間消費，活絡經濟，回饋到企業本身。

而修改勞基法，在保障勞工權益的前提下，賦予企業經營和勞工工作安排的彈性，也打開勞資團結合作的空間，共同面對激烈的國際競爭，台灣經濟也才看得到未來。

(中時)