墾丁飯店年初三1晚要價3萬 網友：盤子你好！

墾丁飯店春節價位驚人，有網友訂一間4人房，1晚要價3萬元，引起熱烈討論，有網友：可以去日本玩三天了。（示意圖／中時資料照）

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中時電子報

墾丁高物價嚇跑了遊客！ 有網友今在PTT PO文表示，他計畫春節初三帶全家4口人到墾丁兩天一夜遊，結果妹妹到某泛飯店訂房時嚇了一跳，一間人房竟要價2萬9976元，問大家「會不會太貴？」，引起熱列討論。

網友訂了一間4人房要價3萬，問其他網友貴不貴。（取自PTT）

原PO表示，因為是他春節要帶父母出遊，在飯店過一夜，由他買單，於是請妹妹幫他隨意上找了一家飯店，結果妹妹給了一個連結，準備下訂某飯店4人房，「我一看不得了！4個人住一晚居然要29976。」。

原PO問妹妹會不會太貴，妹妹卻回「反正你領年終OK的啦XD」，後來原PO問網友「初三去墾丁玩住1晚29976可以接受嗎？」網友看了紛紛留言「盤子你好」、「你可以去日本玩3天，真的」、「你年薪千萬嗎？」、「你的年終有80個月的話OK」、「一個人快7500，墾丁沒這個價值，不要想不開」。

事實上，墾丁飯店和民宿業春節訂房情況並不佳，業者預估，目前平均訂房率只有60％～70％，較去年銳減至少2成，且和往年春節早在一個月前幾乎都訂滿的盛況，形成強烈對比。

另據調查，目前包括墾丁福華、凱撒、夏都、福容等各大飯店及民宿，目前春節訂房只達60％～70％左右，甚至有民宿仍「等無人」，且高雄義大、天悅、翰品、國賓及福容等各大飯店的春節訂房，也只達50％～60％，訂房率不如預期，與價位高不下息息相關。

(中時電子報)

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