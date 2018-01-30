輝煌拍過百支AV片 女優引退潦倒成這樣！

曾拍過擺布AV片的前女優笠木忍，經濟有困難已經好多年。(翻攝自笠木忍推特)

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中時電子報

日本成人情色影視界蓬勃發展，這一行已經不再是生活窮困故從事下下策職業，反倒成為高薪資、高知名度的圓夢敲門磚，抱持明星夢或富豪夢而投入這一行的AV女優不在少數，足見寬衣解帶的片酬應該不斐，而前AV女優笠木忍外型不俗，清新可愛的模樣讓她當年頗受歡迎，累積的作品不下百部，照理說即便引退應該也攢了不少積蓄，然日前她竟哀嘆窮困潦倒，連自炊吃飯都沒辦法。

笠木忍在這幾天po文表示連買米的錢都沒有，讓粉絲好心疼。(翻攝自笠木忍推特)

前人氣AV女優笠木忍2011年從謎片圈引退，之後轉職到酒店上班，沒想到幾天她竟發文，表示在發薪日之前已吃光了白米，如今一邊上班一邊拼命苦思，是否能用太白粉來代替白米飯，讓人驚覺她之前拍了百部片的積蓄早已沒了，甚至是不是當時有什麼狀況，導致她根本沒有拿到什麼錢，否則怎會窮困到連米都買不起地步？也有不少粉絲心疼她基本生活都成問題，說要送米給她。

而笠木忍經濟狀況出問題已非最近才發生，事實上她多次透露口袋沒錢，之前po文跟聖誕老人許願，表示「雖然我很想要PSVita，但還是拜託給我健檢招待卷吧，或讓我轉去一家薪資足以負擔健檢的公司」，還說過某次回老家疑似收到媽媽的「金援」，但卻不小心弄丟信封，可能把錢跟媽媽的親筆信都弄丟了，覺得懊悔，前年(2016)還在年關將至時哀號過蜜柑好貴買不起，顯示出她手頭拮据並非一時，而早已為金錢問題煩惱多年，令人不勝唏噓。

(中時電子報)

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