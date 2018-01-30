西螺果菜市場柴油車管制進場 環保局：輔導優先

2018年01月30日 17:26 中時 周麗蘭

西螺果菜市場2019年起禁止拼裝車進入，今年先推動合法柴油車也須取得檢驗合格證明才能進場，雲林縣環保局就地提供的檢測服務只到過年前，迄今已500輛報名等候，但有菜販反彈柴油車汙染沒那麼嚴重，也不應只管制西螺果菜市場的車。

環保局指出，推動西螺果菜市場空氣品質改良遭遇困難，每日進出柴油車數量也是靠土法煉鋼以車辯系統加上人工抄牌而得，估計約有3000輛柴油車，2年內的新車約250幾輛，2年以上的約有2700輛，一期、二期柴油車約有500輛。

空氣噪音管制科長廖崇圜指出，一期、二期柴油車是高度汙染車輛，環保署希望面汰舊補助，最高40萬元；三期車加裝濾煙器有補助，管制柴油車需取得合格檢測初衷在此。

廖崇圜表示，環保局針對被抄牌到的2000多輛車，逐一通知做檢測，已有500預約檢查，但每天只能做20多輛，大部分都合格，僅少數幾輛必須保養再重新受檢。

部分菜販不滿環保局管制作為，揚言要在市場外另外結市，他們認為柴油車開進市場就熄火，汙染沒那麼大，而且如果要檢驗合格只要調低油閥即可，通過後又調回沒有意義，再者農民賺的錢不多，購車補助款太低沒有汰舊的誘因。

廖崇圜表示，一、二期柴油車的排氣含有國際認定的致癌物，瞬間排放量更高，熄火再發動無助於降低汙染，若車主每年都做檢測，獲得合格標章並不難，目前在西螺果菜市場的臨時檢測站位於二樓高，開得上去的車無法動手腳。

環保局表示，罰則上路後會在週邊攔檢，不合格車很難逃避，取締不是該局的目標，而是輔導柴油車排氣量在安全濃度內。

(中時)