成本低又靈活！美超高速飛彈防禦系統年內測試

美國海軍研發新的5吋炮彈，射速將大為提高。（圖/US NAVY）

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中時電子報

美軍新研發初速可達每秒2,000公尺的5吋超高速砲彈（HVP）的飛彈防禦系統，準備在未來一年內展開測試。這種砲彈可在未來提供美軍一種更便宜、靈活且生存性較高的利器，可以用以摧毀敵方無人機、船艦、入侵的飛彈甚至潛艇。

據美國《Breaking Defense》報導，國防部戰略能力辦公室的（Strategic Capabilities Office）計畫經理薩比奧（Vincent Sabio）表示，比起美軍現有的愛國者飛彈系統需要特殊的發射器，每個需耗費300萬美元，雖然超高速砲彈（Hyper Velocity Projectile, HVP）不會取代高性能、高成本的這些防禦系統，但可以提供美軍更低成本、更機動且更難被敵方摧毀的防禦系統。

五角大廈將對運用超高速炮彈（HVP）的飛彈防禦系統展開測試。（圖/貝宜系統公司網站）

薩比奧說：「現今的防禦系統太脆弱、不夠靈活、過於昂貴」，像是愛國者除了單價偏高外，該系統實際作戰時須對每個目標發射2枚飛彈，這讓敵人只需以便宜的對地武器就可以能耗盡其彈藥，也就說超高速砲彈飛彈提供美軍一個更有效率的選擇。

最初作為電磁軌道砲（EMRG）彈藥開發的HVP一枚僅需8.6萬美元（約新台幣250萬元），儘管命中率可能不如現役的飛彈防禦系統，但可以用發射多枚砲彈構築防線。

薩比奧就稱，就算HVP命中率僅有10%，在發射22枚後擊毀目標的機率也有90%。而且2枚愛國者飛彈就足以購買70枚HVP。

除此之外，現行飛彈防禦系統主要因應彈道飛彈威脅，而HVP能藉由調整彈頭模式，包括攔截彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機，甚至極音速飛行器等武器，讓美軍面對如今愈來愈多元的威脅，且HVP能由現役海軍5吋艦砲和改裝過的陸軍155公厘榴砲發射，這將使美軍獲得重大戰術優勢。

(中時電子報)

文章來源：$86,000 + 5,600 MPH = Hyper Velocity Missile Defense

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