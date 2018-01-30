林佳龍最怕江啟臣？卓冠廷幽默說：比較怕老婆

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林佳龍最怕江啟臣？台中市長擬參選人江啟臣30日表示，據內部民調顯示，自己支持度跟市長林佳龍差距不到2%，數據在誤差範圍內，「唯有江啟臣，才能打敗林佳龍。」台中市新聞局長卓冠廷幽默回應，依據他對林市長的了解，林市長應該比較怕夫人廖婉如。

江啟臣指出，國民黨台中市長參選人的正式提名，目前已到民調與協調階段，以前的民調可以參考，但不是絕對，更不是現狀，且民調涉及的變數很多，例如知名度的高低會影響選民認知，一開始的數字，反而不是真實支持度，若執著於檯面上較「古早」的民調數據，恐怕有失真實。

「林佳龍最害怕的對手是江啟臣！」江啟臣表示，以前「舊」民調不能說明真實的現狀，目前自己支持度竄升，逐步獲得各領域、各階層市民的支持，充分展現十足爆發力和持續力。他強調，台中市民正在認識自己，自己會是市民更新、更好的選擇，也唯有江啟臣，才能打敗林佳龍。

針對江啟臣「林佳龍最怕的對手是江啟臣」一說，新聞局長卓冠廷幽默回應，依據他對林市長的了解，林市長應該比較怕夫人廖婉如。

對於國民黨基隆市長民調爭議，江啟臣坦言，不擔心是騙人的，希望黨中央要謹慎解決爭議，確保不再發生，以公平產出無爭議候選人。他強調，國民黨台中市長參選人的君子之爭，正確方向是要對市政問題提出解決方案，對台中市未來規劃提出願景藍圖，讓市民有正確的認識，才能有正確的選擇，而這些，自己正在做，也會讓市民看到。

(中時)

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